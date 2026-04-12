أبوالغيط يرحب بتوقيع ممثلي النواب الليبيين على الملحق رقم (1) للاتفاق الموحد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة بدولة ليبيا على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، بما يشكل تطوراً إيجابياً هاماً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد لصالح المواطن الليبي.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، إشادته بهذه الخطوة، معتبراً أنها تعكس استمرارية العمل المؤسسي بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على البرنامج التنموي الموحد في نوفمبر 2025، وتؤكد قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات إذا ما غلبت المصلحة العليا للوطن، كما تدعم تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، بما يمهد الطريق أمام اتفاقات أوسع نحو إنهاء المراحل الانتقالية.

كما جدد الأمين العام استعداد جامعة الدول العربية من خلال منظماتها المتخصصة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، وذلك في إطار التزام جامعة الدول العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا وبمرافقة الليبيين لإيجاد الحلول المناسبة لهم والتوصل لتسوية سياسية شاملة.

