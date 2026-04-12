قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
الرئيس السيسي يهنيء أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد
لقاء الحسم بدوري الأبطال.. طاقم تحكيم إيطالي لقمة ليفربول وباريس
عيد القيامة.. قداسة البابا يستقبل وزيري الري والتموين ومحافظ القاهرة
توك شو | استقرار الذهب والدولار والطقس.. نصائح للمواطنين قبل شم النسيم
محافظ الغربية يشارك أقباط المحلة وسمنود فرحة عيد القيامة ويوزع هدايا الرئيس
ترامب يتوعد بفرض حصار بحري على أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز
كوبا تستقبل 100 ألف برميل من النفط الروسي
إعلام إيراني ينشر تسجيلا.. تحذير مباشر لمدمرات أمريكية في مضيق هرمز
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
إحالة المتهم بالاعتداء على بنات شقيقه لمحاكمة جنائية عاجلة في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشارك أقباط المحلة وسمنود فرحة عيد القيامة ويوزع هدايا الرئيس

استكمل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم جولته لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد بزيارة عدد من الكنائس بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، في أجواء غمرتها مشاعر المحبة والوحدة الوطنية

 وذلك بحضور اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات الدينية المسيحية، في مشهد يعكس عمق الترابط بين أبناء الوطن.

توجيهات محافظ الغربية 

وبدأ محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة المحلة الكبرى، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، الذي أعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تعكس حرص القيادة التنفيذية على مشاركة أبناء الشعب المصري احتفالاتهم ومناسباتهم الدينية، مؤكدًا أن هذه اللفتة تجسد عمق الروابط الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

واستكمل محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية في سمنود، والتي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين جميعًا باعتبارها إحدى المحطات التاريخية المهمة على مسار العائلة المقدسة في مصر، حيث كان في استقباله القمص أبانوب لويس والقمص بيشوي، اللذان رحبا به، معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروح الوطنية التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وحرص محافظ الغربية خلال الزيارة على توزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال المشاركين في الاحتفالات، وسط أجواء من البهجة والفرحة، حيث أعرب الأهالي وأبناؤهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تعكس حرص الدولة على مشاركة جميع أبنائها في المناسبات المختلفة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يمثل مناسبة وطنية تعكس عمق الترابط بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا يجمعه الحب والتسامح والانتماء لهذا الوطن الغالي، وأن هذا التلاحم هو الحصن الحقيقي في مواجهة التحديات.

تهنئة الاخوة الأقباط 

واختتم محافظ الغربية جولته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على أبناء الوطن بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أن وحدة الصف والتلاحم بين أبناء الشعب هي الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تهنئة الاخوة الأقباط عيد القيامة الكنائس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية،

إسرائيل تعيد توجيه الصراع نحو حزب الله بعد فشلها في الحرب متعددة الجبهات

أرشيفية

شم النسيم.. سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن 12 أبريل 2026

ابناء

هند قطب تحذر: التعلق المرضي بين الأهل والأبناء يهدد استقلالية الطفل ويخلق أزمة نفسية مستمرة

بالصور

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

فيديو

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

المزيد