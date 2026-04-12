محافظ الغربية يشارك أقباط المحلة وسمنود فرحة عيد القيامة ويوزع هدايا الرئيس

استكمل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم جولته لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد بزيارة عدد من الكنائس بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، في أجواء غمرتها مشاعر المحبة والوحدة الوطنية

وذلك بحضور اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات الدينية المسيحية، في مشهد يعكس عمق الترابط بين أبناء الوطن.

توجيهات محافظ الغربية

وبدأ محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة المحلة الكبرى، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، الذي أعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تعكس حرص القيادة التنفيذية على مشاركة أبناء الشعب المصري احتفالاتهم ومناسباتهم الدينية، مؤكدًا أن هذه اللفتة تجسد عمق الروابط الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

واستكمل محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية في سمنود، والتي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين جميعًا باعتبارها إحدى المحطات التاريخية المهمة على مسار العائلة المقدسة في مصر، حيث كان في استقباله القمص أبانوب لويس والقمص بيشوي، اللذان رحبا به، معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروح الوطنية التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص محافظ الغربية خلال الزيارة على توزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال المشاركين في الاحتفالات، وسط أجواء من البهجة والفرحة، حيث أعرب الأهالي وأبناؤهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تعكس حرص الدولة على مشاركة جميع أبنائها في المناسبات المختلفة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يمثل مناسبة وطنية تعكس عمق الترابط بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا يجمعه الحب والتسامح والانتماء لهذا الوطن الغالي، وأن هذا التلاحم هو الحصن الحقيقي في مواجهة التحديات.

تهنئة الاخوة الأقباط

واختتم محافظ الغربية جولته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على أبناء الوطن بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أن وحدة الصف والتلاحم بين أبناء الشعب هي الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.