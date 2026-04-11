رئيس جامعة طنطا يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة ، متمنيا أن تعود هذه المناسبة على الشعب المصري بموفور الخير والأمن والاستقرار.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المناسبات الدينية تمثل تجسيداً حقيقياً لجوهر الهوية المصرية الأصيلة التي ترتكز على أسس عميقة من التسامح والمحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن مثل هذه الأجواء الاحتفالية تعزز من مشاعر الأخوة التي تجمع المصريين وتؤكد على قوة النسيج الوطني الذي يميز الدولة المصرية عبر العصور.

كما أوضح الدكتور محمد حسين أن أسرة جامعة طنطا بكافة منتسبيها تعتز بصلابة روابط الوحدة الوطنية التي تعد الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وانطلاقه نحو مستقبل أفضل، معرباً عن أمنياته القلبية الصادقة بأن يديم الله على مصر والمصريين نعمة الرخاء والأمن والأمان، وأن تظل مصر دائماً رمزاً للسلام والمودة بين جميع أبنائها، وكل عام وأقباط مصر وجميع المصريين بخير وسلام.