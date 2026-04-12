محافظ الغربية يشارك أقباط طنطا فرحة عيد القيامة المجيد ويوزع هدايا الرئيس

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم بزيارة عدد من الكنائس بمدينة طنطا لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، في أجواء غمرتها مشاعر المحبة والوحدة الوطنية، جاء ذلك بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، إلى جانب رجال الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات الدينية المسيحية، في مشهد يعكس عمق الترابط بين أبناء الوطن.

تحرك تنفيذي عاجل

وبدأ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي جولته بزيارة مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي رحب بالمحافظ وأكد أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على دعم قيم التسامح والسلام، ورسالة واضحة بأن مصر ستظل دائمًا أرض المحبة والتعايش بين جميع أبنائها.

واستكمل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بطنطا، حيث استقبله القس منسى ناجي، راعي الكنيسة، معبرًا عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح المحبة بين المصريين، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة في دعم أسس التفاهم والاحترام بين مختلف الأديان.

تهنئة الاخوة الأقباط

كما زار المحافظ كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنا للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، الذي أعرب عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تجسد معاني الأخوة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك.

وحرص المحافظ خلال الزيارة على توزيع هدايا الرئيس على الأطفال المشاركين في الاحتفالات، وسط أجواء من السعادة والفرحة، حيث أعرب الأهالي وأبناؤهم عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تؤكد معنى الدولة الراعية لكل أبنائها.

توزيع هدايا

وخلال جولته، أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يمثل مناسبة وطنية تعكس عمق الترابط بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر نسيج واحد يجمعه الحب والتسامح والإخلاص لهذا الوطن الغالي، وأن التماسك والتلاحم هما الحصن الحقيقي في مواجهة التحديات.

وفي ختام الزيارة، دعا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على أبناء الوطن بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا أن وحدة الصف والتلاحم بين أبناء الشعب هي السبيل لتحقيق مستقبل مشرق ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.