الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على إنشاء 34 مستوطنة بالضفة الغربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد جميعها عدم شرعية النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، أن هذه الإجراءات الأحادية من شأنها تعميق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وإعاقة الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة تستند إلى حل الدولتين، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد البيان على أن استمرار التوسع الاستيطاني يمثل اعتداءً على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض تُغير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف قواعد القانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفعالة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، لوقف هذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.