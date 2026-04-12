ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط "تمناية" في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على إنشاء 34 مستوطنة بالضفة الغربية

التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية
الديب أبوعلي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد جميعها عدم شرعية النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، أن هذه الإجراءات الأحادية من شأنها تعميق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وإعاقة الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة تستند إلى حل الدولتين، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد البيان على أن استمرار التوسع الاستيطاني يمثل اعتداءً على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض تُغير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف قواعد القانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفعالة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، لوقف هذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

علماء الأزهر بالمحافظات يزورون الكنائس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

الأزهر للفتوى: طلب الراحة في إنهاء الحياة وهم.. والدنيا دار اختبار لا مفر منها

الأزهر يوصي بـ 10 كلمات قبل الصلاة للخشوع ولمنع أي وساوس

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

