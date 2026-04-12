لقاء الحسم بدوري الأبطال.. طاقم تحكيم إيطالي لقمة ليفربول وباريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم إيطالي لإدارة مباراة الإياب المرتقبة بين ليفربول وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، ويعاونه كل من دانييلي بيندوني وألبيرتو تيجوني، ضمن الطاقم المساعد على أرض الملعب.

وفيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تكليف الحكم الإيطالي ماركو دي بيلو بإدارتها، بمساعدة ألياندرو دي باولو، بينما يتولى ماتيو ماركيتي مهام الحكم الرابع.

وتُقام المواجهة على ملعب أنفيلد، حيث يسعى ليفربول لتعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

ويدخل الفريق الإنجليزي اللقاء بطموحات كبيرة لقلب النتيجة وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، في مواجهة تُعد من أبرز وأقوى مباريات هذا الدور من البطولة القارية.