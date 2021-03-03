بعد قطر.. زيارة عاجلة يجريها سعد الحريري لدولة عربية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام "لبنان" بمغادرة سعد الحريري، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية ل بيروت عصر اليوم، متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.





وسبق أن أجرى الحريري- منتصف فبراير الماضي- زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة.





وأشارت الوكالة اللبنانية إلى ان الحريري التقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.





ولفتت الوكالة إلى أن الحريري أجرى مباحثات مع وزير الخارجية القطري، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال مأدبة عشاء أقامها الوزير القطري على شرف الحريري.