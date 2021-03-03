بين السماء والأرض.. 4 مصابين في سقوط مصعد بغرب القناة

أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر سقوط مصعد كهربائي، بمركز ومدينة القنطرة غرب.





وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال 4 أشخاص مصعدا كهربائيا في عقار سكني، حدث عطل مفاجئ في المصعد، أدى لسقوطه، وإصابة مستقليه.





تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد، إصابة، نجوي علي و رحمة، الرياح،49 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، خلود مسلم محمد، 23 عاما، عهود مسلم محمد، الرياح، 20 عاما، كدمات بالجسم، فاطمة عبد الجابر كريم، القنطرة غرب، 48 عاما، إشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليسري، وجرح قطعي بالساق اليسري.





نقل المصابين الأربعة إلى مستشفي القنطرة غرب وأبو خليفة لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق