أيقونة دبلوماسية.. مصطفى شردي يعلق على إعادة انتخاب أبو الغيط أمينا للجامعة العربية

علق الإعلامي مصطفى شردي على إعادة انتخاب أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، معقبا: أحمد أبو الغيط أيقونة دبلوماسية عربية مصرية.



وأضاف "شردي" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، جميع وزراء خارجية العرب جددوا الثقة في السفير أحمد أبو الغيط، متابعا:"أنا فخور جدا بـ أبو الغيط فهو دبلوماسي مخضرم وله علاقات مع كل زعماء العرب.



واسترسل: تم انتخاب أبو الغيط بعدما رشحته مصر للمنصب مرة أخرى.





