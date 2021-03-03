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أيقونة دبلوماسية.. مصطفى شردي يعلق على إعادة انتخاب أبو الغيط أمينا للجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:57 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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إسراء صبري
علق الإعلامي مصطفى شردي على إعادة انتخاب أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، معقبا: أحمد أبو الغيط أيقونة دبلوماسية عربية مصرية.

وأضاف "شردي" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، جميع وزراء خارجية العرب جددوا الثقة في السفير أحمد أبو الغيط، متابعا:"أنا فخور جدا بـ أبو الغيط فهو دبلوماسي مخضرم وله علاقات مع كل زعماء العرب.

واسترسل: تم انتخاب أبو الغيط بعدما رشحته مصر للمنصب مرة أخرى.


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