أيقونة دبلوماسية.. مصطفى شردي يعلق على إعادة انتخاب أبو الغيط أمينا للجامعة العربية

علق الإعلامي مصطفى شردي على إعادة انتخاب أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، معقبا: أحمد أبو الغيط أيقونة دبلوماسية عربية مصرية.
وأضاف "شردي" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، جميع وزراء خارجية العرب جددوا الثقة في السفير أحمد أبو الغيط، متابعا:"أنا فخور جدا بـ أبو الغيط فهو دبلوماسي مخضرم وله علاقات مع كل زعماء العرب.
واسترسل: تم انتخاب أبو الغيط بعدما رشحته مصر للمنصب مرة أخرى.
وأضاف "شردي" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، جميع وزراء خارجية العرب جددوا الثقة في السفير أحمد أبو الغيط، متابعا:"أنا فخور جدا بـ أبو الغيط فهو دبلوماسي مخضرم وله علاقات مع كل زعماء العرب.
واسترسل: تم انتخاب أبو الغيط بعدما رشحته مصر للمنصب مرة أخرى.