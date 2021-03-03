تضيء في الظلام .. صور مذهلة لـ 3 أنواع من أسماك القرش

اكتشف علماء بالجامعة الكاثوليكية في لوفان ببلجيكا، والمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا أن ثلاثة أنواع من أسماك القرش تضيء في الظلام.





وعثر العلماء على أسماك القرش المضئية وهي: « سمكة القرش كيتفين، والقرش الأسود، والقرش الجنوبي» في أعماق البحار قبالة ساحل نيوزيلندا، وفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية.





ولم تعرف هذه الأسماك بأنها تتميز بالفقاريات المضيئة من قبل، ويتم هذا التلألؤ البيولوجي بفضل الآلاف من الخلايا الضوئية الموجودة داخل جلد أسماك القرش الثلاثة.









وفقًا للباحثين يصل حجم الكيتيفين وحده إلى 180 سم، ويمكن رؤيته في أعماق تتراوح من 50 إلى 1800 متر، ويوجد عادة تحت عمق 300 متر، وعثر عليه مع النوعين الآخريين ب منطقة الشفق بالمحيط الهادى في أعماقها التي تتراوح من 200 إلى 1000 متر.





ويؤكد الباحثون أن الدراسة ستساعد في فهم أفضل للنظام البيئي، و رغم عدم تحديد سبب هذا التلألؤ البيولوجي لأسماك القرش إلا أنه يمكن أن تكون لمساعدتهم على الاختباء من الكائنات البحرية المفترسة أو الأخطار الأخرى الموجودة في المياه.







