طريقة عمل حمص الشام بفوائد مذهلة

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل حمص الشام بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الحمص.

مقادير حمص الشام:



حمص مسلوق

عصير طماطم

طماطم مفرومة

ثوم

بصل

عصير ليمون

ملح وفلفل

كمون

شطة



طريقة تحضير حمص الشام:

* ترفع جميع المقادير على النار مع ماء سلق الحمص أو ماء مغلي.

* وتترك حتى الغليان جيدا.

* وتقدم ساخنة​.

فوائد الحمص للجسم.

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الحمص المسلوق للجسم، قائلا إنه كنز لايقدر بثمن.

مدرّ للبول.

يعالج المفاصل وآلامها، وخاصّة عظام الظهر.

منشّط للأعصاب.

يفتت الحصوات المتراكمة على الكلى، والمسالك البولية.

يحافظ على صحّة القلب، ويقيه من التعرّض إلى الجلطات القلبية.

يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.

يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.

يحفّز نمو الشعر الجديد.

يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.

ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.

يبني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.

يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.

يعطي الجسم القوة، والنشاط.

يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.

يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.

يقلل من الام الروماتيزم.

يكافح السمنة.

مضاد للأكسدة.

يحسّن المزاج.

فوائد الحمص المسلوق للجهاز الهضمي:

يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.

ينظّم حركة الأمعاء.

يعالج الإمساك.

يسهل عملية الهضم.

يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن

كما أنه ملين للأمعاء.

