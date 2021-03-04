ربيع ياسين يخضع للتحقيق اليوم فى اتحاد الكرة





يخضع ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم الخميس، إلى التحقيق بمقر الجبلاية فى الجزيرة فى واقعة انسحاب المنتخب من دورة تونس.









ومن المقرر خضوع ربيع ياسين للتحقيق اليوم، الخميس، بمعرفة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.









وقررت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.



