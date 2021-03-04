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رياضة

ربيع ياسين يخضع للتحقيق اليوم فى اتحاد الكرة

الخميس 04/مارس/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
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يسري غازي

يخضع ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم الخميس، إلى التحقيق بمقر الجبلاية فى الجزيرة فى واقعة انسحاب المنتخب من دورة تونس.


ومن المقرر خضوع ربيع ياسين للتحقيق اليوم، الخميس، بمعرفة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.


وقررت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

 
وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إنهاء عمل جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.
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