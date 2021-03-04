المفوضية الأوربية تتهم بريطانيا بانتهاك اتفاق "بريكسيت".. وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية

حذرت المفوضية الأوربية باتخاذ إجراءات قانونية بعدما أعلن وزراء بريطانيون عن خطط لتغيير جزء من اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم (بريكسيت) وهو خاص بأيرلندا الشمالية؛ بحيث يتناسب مع الأعمال التجارية البريطانية بشكل أفضل.

فمن جهته، قال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية - في تصريحات أوردتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - إن هذا التغيير يعد "انتهاكًا" للبروتوكول المتفق عليه مع بريطانيا، مشيرًا إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي تكون فيها بريطانيا بصدد انتهاك القانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التغيير في الاتفاق سيمدد "الفترة الانتقالية" التي تعطي وقتًا للأسواق البريطانية والموردين للتأقلم مع الحواجز التجارية الجديدة عبر البحر الأيرلندي، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الفترة بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان - أن سيفكوفيتش سيبلغ كبير المفاوضين البريطانيين اللورد ديفيد فروست - الذي ساعد في التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) - بأن المفوضية سترد على هذه التطورات وفقًا لإجراءات قانونية بموجب اتفاقية الانسحاب واتفاقية التجارة والتعاون المبرمة بين بريطانيا والاتحاد.