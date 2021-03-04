جامعة طنطا : تشكيل مجلس استشارى من قائمة أفضل 2% من علماء العالم

أعلن الدكتور كمال عكاشة ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على تشكيل مجلس استشارى علمى للجامعة.









أوضح نائب رئيس الجامعة، أن قرار تشكيل المجلس يأتى فى إطار الخطة الاستراتجية التى تتبناها جامعة طنطا فى الوقت الراهن بما يحقق الاستدامة فى مجال تطوير البحث العلمى، حيث يضم نخبة متميزة من علماء الجامعة المدرجين بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء المؤثرين فى العالم.



