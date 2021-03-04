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تعليم

جامعة طنطا : تشكيل مجلس استشارى من قائمة أفضل 2% من علماء العالم

الخميس 04/مارس/2021 - 01:35 م
نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث
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احمد علي
أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على تشكيل مجلس استشارى علمى للجامعة.


أوضح نائب رئيس الجامعة، أن قرار تشكيل المجلس يأتى فى إطار الخطة الاستراتجية التى تتبناها جامعة طنطا فى الوقت الراهن بما يحقق الاستدامة فى مجال تطوير البحث العلمى، حيث يضم نخبة متميزة من علماء الجامعة المدرجين بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء المؤثرين فى العالم.

ووفقا للقرار، ضم المجلس فى عضويته 12 عالمًا في مجال البحث العلمي وهم : الدكتور عبد النبى قابيل، والدكتور السيد العجوز ، والدكتور مصطفى حسنين، والدكتور ضياء الدين منصور ، والدكتور صالح شلبى بكلية الهندسة، والدكتور مصطفى الشيخ ، والدكتور محمد عياد، والدكتور محمد لبيب سالم، والدكتور الرفاعى قناوى، والدكتور محمد أحمد العيسوى، والدكتور أحمد السباعى بكلية العلوم، والدكتور جمال المغربى بكلية الصيدلة.
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