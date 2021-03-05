مصر تحصن شعبها ضد كورونا.. التطعيم على مدار 12 ساعة متواصلة.. تسجيل 167 ألف من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. والمواطنون: الله يكرمه السيسي

صحة الإسماعيلية :

التطعيم بلقاح كورونا على فترتين حتى التاسعة مساء

تخصيص اليوم الأول لتطعيم ٢٠٠ حالة باللقاح

الجرعة الثانية بعد مرور ٢١ يوما من الحصول على الجرعة الأولى





بدأت صحة الإسماعيلية، اليوم الخميس، تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بلقاح فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوي، وتأكيد الحضور بإرتداء الكمامة، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مع استمرار حملات التعقيم بجميع منشآت مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يشهد أولي الفعاليات.





بدأت رحلة المنتفعين من المواطنين والمسجلين علي موقع وزارة الصحة للقاح كورونا، باستقبالهم من قبل موظفي الاستقبال بالورود وتأكيد حضورهم ببطاقة الرقم القومي، بعد تلقي رسالة عبر الهاتف المحمول، أمس الأربعاء، تطالبهم بالتوجه الي مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي اللقاح، ومن ثم تحرير استمارة طلب تلقي اللقاح، ثم التوجه إلي أحد الغرف الطبية المجهزة والتي تم تخصيصها لاستقبال المواطنين قبل التطعيم للتأكد من عدم وجود موانع صحية تحيل دون التطعيم، ثم قياس مستوي الضغط، قبل الوصول إلي المرحلة الأخيرة وهي الحصول علي اللقاح.





وينصح الممرضون، المواطنين الحاصلين علي اللقاح، بالانتظار لنصف ساعة، بساحة الإنتظار، بعد تلقي اللقاح، للتأكد من سلامتهم، قبل المغادرة.





من جهته، قال الدكتور علي حطب، وكيل صحة الإسماعيلية، إن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل المجمع الطبي، يتم علي قدم وساق، وعلي مدار 12 ساعة متواصلة، علي فترتين، تبدأ الفترة الأولي من الثامنة صباحا إلي الثالثة عصرا، وتستأنف الفترة الثانية من الساعة الثالثة عصرا إلي التاسعة مساء.





وأشار حطب، في تصريحات خاصة، إلي حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب كافة ولكبار السن بشكل خاص، لافتا إلي جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن ٢٠٠ حالة مستهدفة للحصول على اللقاح فى اليوم الأول من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، على ان تكون الجرعة الثانية بعد مرور ٢١ يوم من الحصول على الجرعة الأولى.





يقول عبد الرحمن خالد، مواطن ستيني، إنه كان حريص علي تلقي التسجيل علي موقع الوزارة، حيث قامت نجلته الكبري، بالتسجيل باسمه، دون مواجهة أي مشاكل للتسجيل أو الذهاب الي المجمع الطبي بالإسماعيلية، للحصول علي اللقاح الصيني.





وأضاف محمد محروس، 57 عاما: "لم أتردد لحظة، في التسجيل أو الحصول علي اللقاح، لثقتي في القيادة السياسية ووزارة الصحة، ناصحا المواطنين الغير مسجلين بالإسراع في انتهاء الإجراءات لسلامتهم".





وتحدثت ولاء حسنين، 50 عاما، قائلة: "الله يكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناصر المرأة المصرية، عالجنا من فيروس سي ومن كورونا".





من جانبه، قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا وصل إلى 167 ألفًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأضاف «عيد» في تصريحات صحفية، أن التسجيل مفتوح حتى الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه بداية من اليوم الخميس، سيبدأ التطعيم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





وأشار إلى أنه تم توفير 500 ألف جرعة، وهناك 8.6 مليون جرعة من اللقاحات ستصل قريبًا بعد توجيهات القيادة السياسية من أجل استكمال التطعيم لجميع الفئات المستهدفة.





كما أشاد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بجهود القيادة السياسية في التوجيه بتوفير اللقاحات للشعب المصري، بالإضافة إلى جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبلولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورحلاتها للصين أو الإمارات أو مع «الجافي»، مشيرًا إلى أن تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيبدأ من اليوم الخميس بالمحافظات.





ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة تزامنا مع بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن غدا، بلقاح فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المواطنين الذين يحصلون على اللقاح، جرى استلام ورقهم بشكل إلكتروني، من خلال الموقع المخصص بالتسجيل للحصول على اللقاح، وجرى إبلاغهم من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول أو رسالة على واتساب بمكان وموعد التطعيم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وستقاضي أي جهة تروج بأنها تطعم المواطنين، يأتي ذلك في إطار دور الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





وتابعت الوزارة أن الموقع الإلكتروني للقاح فيروس كورونا ما زال مفتوحا، ويتلقى كل التسجيلات من المواطنين من الأعمار المختلفة، لافتة إلى مأمونية وفاعلية اللقاح.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، للحد من انتشار العدوى.





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