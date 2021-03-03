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محافظات

رياح شديدة وارتفاع الأمواج.. إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:22 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار وحالة البحر مضطربة.

وأشارت هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

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