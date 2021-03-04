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توك شو

أخصائي تغذية: الألياف تكنس المعدة من الفضلات

الخميس 04/مارس/2021 - 08:07 م
المعدة
المعدة
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قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن مشكلة القولون تتمثل في أن البكتيريا الموجود به يحدث لها نوع خمول، نتيجة العادات الغذائية السيئة أو بسبب تناول المضادات الحيوية بشكل خاطئ.

وتابع "نوبل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تناول الألياف يكنس المعدة من الفضلات بصورة كبيرة، وبذلك تساعد الألياف على تنظيف الأمعاء، وفي نفس الوقت تساعد على خفض الوزن.

ولفت إلى أن الجرعة التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية لتناولها من الألياف في اليوم تتراوح ما بين 5 لـ30 جرامًا من الألياف، لكي تكون فعالة، وتأتي بنتيجة إيجابية مع مريض السمنة. 
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