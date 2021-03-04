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"التموين" تناشد المترددين على معرض أهلا رمضان اتباع إجراءات كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:53 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشف عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، عن وجود تنسيق كامل بين الوزارة والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانيه بتخفيضات كبيرة. 

وأضاف عبدالمنعم خليل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيتم التركيز المعارض على المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع إليهم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، وأشار المصيلحى، على المشاركين فى المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
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