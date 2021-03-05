تعرف على أسباب وأعراض دوالي الساقين

أوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، ان أوردة الساقين بارزة ويتوسع الوريد نتيجة لخلل في صمامات الوريد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعادة الدم بشكل فعال إلى أعلى، وبسبب تراكم كميات كبيرة من الدم في الأوردة يتكون ضغط على جدرانها، فهي تتسع مع مرور الوقت وتصبح بارزة أكثر وأكثر بشكل يضر بمظهر الساقين





وقال الدالى، إنه عندما تتوسع الأوردة يشعر المريض بالحرقة والألم، وتزداد الأعراض سوءا مع التقدم في السن وكذلك مع زيادة الوزن وعموما مع الوقت فان المرض يؤثر على أداء الشخص المصاب.





وأضاف، أن من الأسباب الرئيسية لتكون الدوالي الساقين هي الوراثة والعلاج بالهرمونات الأنثوية مثل حبوب منع الحمل والتغيرات الهرمونية لدى النساء، والسمنة والعمل الذي يتضمن الوقوف لفترات طويلة.





أستاذ جراحات الأوعية الدموية ، إن هناك عدة طرق لعلاج دوالي الساقين ، وهناك علاج دوالي الساقين عبر الاستئصال الجراحي للوريد الصافن وهذه هي عملية جراحية معقدة تتم تحت التخدير العام، خلال العملية يتم اجراء شقين، واحد في منطقة العانة والاخر في الساق لاستئصال الوريد السطحي الرئيسي، بالإضافة إلى ذلك، يتم من خلال شقوق صغيرة اخراج الدوالي الثانوية. وتابع





وأكد الدكتور وليد الدالى، أنه بعد هذه الجراحة، يتوقع حدوث الألم أثناء فترة التعافي، ألم شديد مقارنة مع العلاجات الغازية البسيطة. يظهر الألم في منطقة العانة وكذلك يتوقع حدوث كدمات على طول الوريد، لبضعة أيام وتسبب الجراحة ندبات وأحيانا أيضا بقع تصبغ.





وأشار إلى أنه عندما تكون مشكلة الدوالي في الساقين مزعجة من الناحية الجمالية والطبية، فمن المهم استشارة المتخصص في جراحة الأوعية الدموية والخبير في أكثر من طريقة علاج واحدة ويمكنه اجراء التشخيص الصحيح وتحديد أنسب طرق علاج دوالي الساقين، بحسب وضع الأوردة