على القدم والساق .. 3 علامات تشير إلى الإصابة بـ السكري من النوع 2

وفقًا لمايو كلينك، هناك ثلاث علامات تحذيرية واضحة لارتفاع نسبة السكر في الدم مرتبطة بالقدمين.

وأوضح العلماء، إن القرحة والالتهابات وآلام العظام والمفاصل هي علامات على اعتلال الأعصاب السكري، أو مرض السكر من النوع الثاني.









تشمل العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:





خدر أو ضعف القدرة على الشعور بالألم أو تغيرات في درجة الحرارة

وخز أو حرقان

آلام أو تقلصات حادة