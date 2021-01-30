على القدم والساق .. 3 علامات تشير إلى الإصابة بـ السكري من النوع 2

قال علماء وفقا لدراسة جديدة، إن الاعتلال العصبي السكري هو أحد المضاعفات التي تنشأ عندما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.
وتابع العلماء أن غالبًا ما يؤدي اعتلال الأعصاب السكري أو السكر من النوع 2 إلى تلف الأعصاب في ساقيك وقدميك.
وفقًا لمايو كلينك، هناك ثلاث علامات تحذيرية واضحة لارتفاع نسبة السكر في الدم مرتبطة بالقدمين.
وأوضح العلماء، إن القرحة والالتهابات وآلام العظام والمفاصل هي علامات على اعتلال الأعصاب السكري، أو مرض السكر من النوع الثاني.
تشمل العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:
خدر أو ضعف القدرة على الشعور بالألم أو تغيرات في درجة الحرارة
وخز أو حرقان
آلام أو تقلصات حادة