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مرأة

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

السبت 30/يناير/2021 - 09:40 م
دراسة تنصح بتناول
دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن الخرشوف يساعد على تخفيف أعراض انتفاخ البطن.

حيث يشعر الأشخاص المصابون بـ انتفاخ المعدة بالتمدد والانتفاخ في البطن، وعادة ما يحدث بسبب تناول المشروبات الغازية.

أظهرت تجربة عشوائية مدتها أربعة أسابيع على مرضى عسر الهضم أن الاستهلاك اليومي لمزيج من الزنجبيل والخرشوف قبل وجبتي الغداء والعشاء أدى إلى "تحسن" كبير في المعدة وعدم الشعور بـ الغثيان، والانتفاخ وذلك عند المقارنة مع الدواء الوهمي.


كما قال الباحثون أن الزنجبيل ينشط في المعدة بينما يعمل الخرشوف على الأمعاء الدقيقة، لذلك تناول الخرشوف أفضل.

لاحظت دراسة أخرى تحسنًا في "الأعراض العامة" على مدى 6 أسابيع من العلاج بتناول الخرشوف مقارنةً بالعلاج الوهمي.

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