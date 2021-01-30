يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

أظهرت تجربة عشوائية مدتها أربعة أسابيع على مرضى عسر الهضم أن الاستهلاك اليومي لمزيج من الزنجبيل والخرشوف قبل وجبتي الغداء والعشاء أدى إلى "تحسن" كبير في المعدة وعدم الشعور بـ الغثيان، والانتفاخ وذلك عند المقارنة مع الدواء الوهمي.









كما قال الباحثون أن الزنجبيل ينشط في المعدة بينما يعمل الخرشوف على الأمعاء الدقيقة، لذلك تناول الخرشوف أفضل.

لاحظت دراسة أخرى تحسنًا في "الأعراض العامة" على مدى 6 أسابيع من العلاج بتناول الخرشوف مقارنةً بالعلاج الوهمي.



