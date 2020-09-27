دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

وأشارت الدراسة أن قد يكون السبب الأول لألم القناة الهضمية هو القمح، الذي يحتوي على بروتين يسمى الغلوتين.





تحتوي العديد من المخبوزات ، بما في ذلك الخبز ، على الغلوتين ؛ هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والإسهال لدى بعض الأشخاص.





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أوضحت ميديكال نيوز توداي أن الحساسية للجلوتين تعرف باسم الداء البطني.



