AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:30 م
انتفاخ المعدة
انتفاخ المعدة
Advertisements
حياة عبد العزيز
يشعر الكثير من الأشخاص بـ انتفاخ المعدة بسبب تناول الأطعمة غير الصحية، ولكن كشفت دراسة حديثة عن نوعان من الأطعمة مضرة بالجهاز الهضمي عليك بالابتعاد.

وأشارت الدراسة أن قد يكون السبب الأول لألم القناة الهضمية هو القمح، الذي يحتوي على بروتين يسمى الغلوتين.

تحتوي العديد من المخبوزات ، بما في ذلك الخبز ، على الغلوتين ؛ هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والإسهال لدى بعض الأشخاص.

اقرأ أيضا:

أوضحت ميديكال نيوز توداي أن الحساسية للجلوتين تعرف باسم الداء البطني.

كما يوجد الجلوتين أيضًا في المكرونة ، لذلك يجب الابتعاد عن تناولها ايضا.

 تشمل بدائل القمح أيضًا ما يلي:

يمكن أن تكون منتجات الألبان من المنتجات الأخرى التي تسبب الغازات، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

واللاكتوز هو نوع من السكر في منتجات الألبان ، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية الغذائية غير قادرين على تكسير السكر في أجسامهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احترس.. مؤشر غير متوقع لأمراض الأمعاء

بالشمرة والبابونج .. خطوات سريعة لتهدئة مغص الرضيع

مغص الرضع .. كيف يحدث وطرق تهدئته.. وفوائد الشعير لعلاجه

وصفات منزلية لعلاج مغص البطن

في اليوم العالمي للكلاب.. أطعمة مهمة للحفاظ على صحتهم.. وأخرى تصيبهم بالتسمم.. الشوكولاتة والبصل والثوم أبرزها

عظام عمرها 3 آلاف عام تفسر كيف استطاع الإنسان هضم الحليب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من برلمان أذربيجان بشأن الحرب مع أرمينيا

مهدد بالانقراض.. أول جمل أبيض في العالم.. فيديو

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

تعرف على الحالة الصحية للبلوجر "مروة حسن" بعد تعرضها لحادث مروع

مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013

لو 2 مليار كفاية يبقى ننطلق.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ أهالي مسطرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

حزمة خاصة جديدة لـ لامبورجيني أوروس 2021.. صور

مشاركات واسعة في أولمبياد الطفل بمختلف المحافظات | شاهد