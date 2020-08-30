دورها حيوي في جهاز المناعة .. أسباب انتفاخ الغدد اللمفاوية

عادة ما تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة إلى وجود عدوى شائعة، ولكنها قد تشير أيضًا إلى حالة طبية ، مثل اضطراب المناعة، أو نادرًا نوع من السرطان.





العقد الليمفاوية عبارة عن هياكل صغيرة مستديرة تلعب دورًا حيويًا في جهاز المناعة في الجسم. تُعرف الغدد الليمفاوية المتضخمة أيضًا باسم الغدد المتضخمة.

نلقي نظرة على أسباب تضخم الغدد الليمفاوية ، ومتى يجب زيارة الطبيب ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير.



ما هي الغدد الليمفاوية المنتفخة؟

تساعد الخلايا المناعية في الغدد الليمفاوية في مكافحة العدوى.





تقوم الغدد الليمفاوية بجمع وتصفية السوائل والنفايات والجراثيم الضارة. يحتوي جسم الإنسان على مئات من العقد الليمفاوية. تم العثور على الغدد الليمفاوية الرئيسية التي قد يراها الناس أو يشعرون بها:

تحت الفك

على كل جانب من الرقبة

تحت الإبط

على جانبي الفخذ





يتدفق السائل الليمفاوي داخل وخارج العقد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم قبل أن يشق طريقه أخيرًا إلى الصدر. أثناء القيام بذلك ، فإنه يجمع ويحجز المواد الضارة ، مثل البكتيريا والفيروسات ومنتجات النفايات الجسدية. تقوم الغدد الليمفاوية بترشيح السائل وإعادته إلى مجرى الدم مع الأملاح والبروتينات.

تحتوي الغدد الليمفاوية أيضًا على خلايا مناعية تساعد في مكافحة العدوى عن طريق مهاجمة الجراثيم التي جمعها السائل الليمفاوي في الجسم.

قد تتضخم الغدد الليمفاوية عندما يصاب الشخص بعدوى مؤقتة. يحدث التورم نتيجة نشاط الخلايا المناعية في الغدد الليمفاوية.

غالبًا ما يتعلق موقع التورم بالمنطقة المصابة. على سبيل المثال ، قد تؤدي عدوى الأذن إلى تضخم الغدد الليمفاوية بالقرب من الأذن ، في حين أن الشخص المصاب بعدوى الجهاز التنفسي العلوي قد يلاحظ تورم الغدد الليمفاوية في رقبته.

كيفية التحقق من وجود تورم في الغدد الليمفاوية

يمكن للناس التحقق مما إذا كانت الغدد الليمفاوية لديهم منتفخة عن طريق الضغط برفق حول المنطقة ، مثل جانب الرقبة.

سوف تشعر الغدد الليمفاوية المتورمة وكأنها نتوءات ناعمة مستديرة ، وقد تكون بحجم حبة البازلاء أو العنب. قد تكون حساسة عند اللمس ، مما يشير إلى وجود التهاب . في بعض الحالات ، ستبدو الغدد الليمفاوية أيضًا أكبر من المعتاد.

تظهر الغدد الليمفاوية بالتوازي على جانبي الجسم.

يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من تورم الغدد من الألم أثناء القيام بحركات مفاجئة أو متوترة. تتضمن هذه الحركات قلب الرقبة بحدة أو تحريك الرأس أو تناول الأطعمة التي يصعب مضغها.

غالبًا ما تحدث الغدد الليمفاوية المتضخمة جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى. تختلف هذه تبعًا للمشكلة الأساسية ولكنها قد تشمل التهاب الحلق أو السعال أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.



أسباب تضخم الغدد الليمفاوية

تتسبب العديد من الحالات المختلفة في تضخم الغدد الليمفاوية ، وخاصة العقد الموجودة في الرأس والرقبة. تشمل هذه الحالات اضطرابات المناعة الذاتية ، وأنواعًا معينة من السرطان ، والعدوى الشائعة ، مثل الأنفلونزا . يمكن أن تسبب بعض الأدوية ، مثل مضادات الملاريا والأدوية المضادة للنوبات ، التورم.

يعاني معظم الأشخاص من اعتلال عقد لمفية موضعي ، حيث تنتفخ الغدد الليمفاوية فقط في منطقة معينة من الجسم. عندما تتضخم أكثر من منطقة واحدة ، فإن هذا يسمى تضخم العقد اللمفية المعمم ، وعادة ما يشير إلى مرض نظامي أو على مستوى الجسم قد يتطلب عناية طبية.



الالتهابات

قد تسبب نزلات البرد والإنفلونزا تضخم الغدد الليمفاوية.

الالتهابات التي يمكن أن تسبب تورم الغدد الليمفاوية هي في الغالب فيروسية. تشمل الالتهابات الشائعة ما يلي:

و نزلات البرد

و الانفلونزا

التهابات الجيوب الأنفية

عدد كريات الدم البيضاء

التهاب اللوزتين

التهابات الأسنان أو اللثة

التهابات العنقوديات

التهاب الحلق

التهابات الجلد

الالتهابات الفطرية

تشمل الالتهابات الأكثر خطورة التي يمكن أن تسبب تورمًا في منطقة واحدة أو عدة مناطق من العقد الليمفاوية ما يلي:

الجدري

مرض السل

مرض الحصبة

الحصبة الألمانية

الهربس

مرض لايم

فيروس العوز المناعي البشري

داء المقوسات

يمكن أن تسبب حمى خدش القطة ، والتي تسمى أيضًا مرض خدش القط ، تورمًا موضعيًا في العقدة الليمفاوية في المنطقة القريبة من خدش القطة.

اضطرابات الجهاز المناعي

تشمل الاضطرابات المناعية التي يمكن أن تسبب تورم الغدد الليمفاوية ما يلي:

المنهجية الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة)

التهاب المفصل الروماتويدي

متلازمة سجوجرن

السرطانات

في حالات أقل شيوعًا ، يمكن أن تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة أيضًا إلى ورم خبيث أو سرطان ، بما في ذلك:

سرطان الغدد الليمفاوية

مرض هودجكين

سرطان الدم

الانبثاث ، أو انتشار السرطان الموجود

كابوسي ساركوما

بعض عوامل الخطر تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمشكلة ليمفاوية خبيثة ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية. وتشمل هذه :

أن تبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر

كونك ذكر

وجود بشرة بيضاء

قد يلاحظ الأشخاص المصابون بالعقد الليمفاوية الخبيثة أن العقدة تبدو صلبة أو مطاطية. قد يعانون أيضًا من أعراض جهازية ، مثل الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.

تورم في الغدد الليمفاوية في الفخذ

الأمراض المنقولة جنسيا ، مثل الزهري و السيلان ، يمكن أن يسبب تضخم الغدد الليمفاوية، وعادة في منطقة الفخذ. تُعرف الغدد الليمفاوية في الفخذ أيضًا باسم العقد الليمفاوية الأربية.

يمكن أن تؤدي العدوى المتكررة والتهابات الجزء السفلي من الجسم وإصابة الساقين أيضًا إلى تضخم الغدد الليمفاوية في الفخذ.

متى تذهب للطبيب

في كثير من الحالات ، يقل التورم ثم يختفي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بمجرد أن يحارب الجسم العدوى بنجاح. إذا استمرت المشكلة لأكثر من أسبوعين ، فقد تستدعي زيارة الطبيب.

تشمل الأسباب الأخرى لزيارة الطبيب ما يلي:

العقدة الليمفاوية التي تبدو صلبة أو مطاطية عند لمسها

عقدة لا تتحرك بحرية

عقدة يبلغ قطرها بوصة أو أكثر

تورم الغدد الليمفاوية المصاحب للتعرق الليلي أو آلام البطن أو فقدان الوزن غير المبرر أو ارتفاع درجة الحرارة