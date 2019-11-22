احذر السعال المستمر.. أعراض ومراحل سرطان الغدد الليمفاوية



- تلف الرئة

- مشاكل الغدة الدرقية

- العقم



ويمكن الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية نتيجة التقدم في العمر، تاريخ العائلة، عدوة سابقة، والجنس، وله أربعة مراحل يمر بها هم: المرحلة المبكرة، متقدم محليًا، متقدم، وعلى نطاق واسع.



ولسرطان الغدد الليمفاوية أنواع عديدة للعلاج منها:



- العلاج الكيميائي: يتم استخدام أدوية وعناصر معينة لقتل الخلايا السرطانية.

- العلاج بالأشعة: يستخدم هذا النوع من العلاج أشعة مرتفعة الطاقة يتم توجيهها لتدمير الخلايا السرطانية.



سرطان الغدد الليمفاوية هو النوع الأكثر شيوعًا بين الافراد والعلامة الأكثر شيوعا للحالة هو تورم الغدد الليمفاوية، ومن أعراضه: حكة في الجلد، فقدان الوزن، السعال المستمر، مشكلة في التنفس، ألم في الصدر، وتعرق ليلي.وكشف موقع boldsky، عن المضاعفات الناجمة عن العلاج هي كما يلي: