احذر السعال المستمر.. أعراض ومراحل سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو النوع الأكثر شيوعًا بين الافراد والعلامة الأكثر شيوعا للحالة هو تورم الغدد الليمفاوية، ومن أعراضه: حكة في الجلد، فقدان الوزن، السعال المستمر، مشكلة في التنفس، ألم في الصدر، وتعرق ليلي.
وكشف موقع boldsky، عن المضاعفات الناجمة عن العلاج هي كما يلي:
- تلف الرئة
- مشاكل الغدة الدرقية
- العقم
ويمكن الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية نتيجة التقدم في العمر، تاريخ العائلة، عدوة سابقة، والجنس، وله أربعة مراحل يمر بها هم: المرحلة المبكرة، متقدم محليًا، متقدم، وعلى نطاق واسع.
ولسرطان الغدد الليمفاوية أنواع عديدة للعلاج منها:
- العلاج الكيميائي: يتم استخدام أدوية وعناصر معينة لقتل الخلايا السرطانية.
- العلاج بالأشعة: يستخدم هذا النوع من العلاج أشعة مرتفعة الطاقة يتم توجيهها لتدمير الخلايا السرطانية.
وكشف موقع boldsky، عن المضاعفات الناجمة عن العلاج هي كما يلي:
- تلف الرئة
- مشاكل الغدة الدرقية
- العقم
ويمكن الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية نتيجة التقدم في العمر، تاريخ العائلة، عدوة سابقة، والجنس، وله أربعة مراحل يمر بها هم: المرحلة المبكرة، متقدم محليًا، متقدم، وعلى نطاق واسع.
ولسرطان الغدد الليمفاوية أنواع عديدة للعلاج منها:
- العلاج الكيميائي: يتم استخدام أدوية وعناصر معينة لقتل الخلايا السرطانية.
- العلاج بالأشعة: يستخدم هذا النوع من العلاج أشعة مرتفعة الطاقة يتم توجيهها لتدمير الخلايا السرطانية.