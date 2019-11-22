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مرأة

احذر السعال المستمر.. أعراض ومراحل سرطان الغدد الليمفاوية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:47 م
سرطان الغدد الليمفاوية
سرطان الغدد الليمفاوية
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آلاء حسن
سرطان الغدد الليمفاوية هو النوع الأكثر شيوعًا بين الافراد والعلامة الأكثر شيوعا للحالة هو تورم الغدد الليمفاوية، ومن أعراضه: حكة في الجلد، فقدان الوزن، السعال المستمر، مشكلة في التنفس، ألم في الصدر، وتعرق ليلي.

وكشف موقع boldsky، عن المضاعفات الناجمة عن العلاج هي كما يلي:

- تلف الرئة
- مشاكل الغدة الدرقية
- العقم

ويمكن الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية نتيجة التقدم في العمر، تاريخ العائلة، عدوة سابقة، والجنس، وله أربعة مراحل يمر بها هم: المرحلة المبكرة، متقدم محليًا، متقدم، وعلى نطاق واسع.

ولسرطان الغدد الليمفاوية أنواع عديدة للعلاج منها: 

- العلاج الكيميائي: يتم استخدام أدوية وعناصر معينة لقتل الخلايا السرطانية.
- العلاج بالأشعة: يستخدم هذا النوع من العلاج أشعة مرتفعة الطاقة يتم توجيهها لتدمير الخلايا السرطانية.
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