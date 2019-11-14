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توك شو

أخصائي الغدد الصماء يوضح التعريف الصحيح لمرض السكر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
مرض السكر - تعبيرية
مرض السكر - تعبيرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومى للسكر، إن البنكرياس يضخ هرمونا يُسمى "الأنسولين"، وهذا الهرمون هو المسؤول عن حرق السكر في الجسم، وهناك البعض من المواطنين يعانون من أن البنكرياس لا يعمل بالكفاءة المطلوبة ويقوم بضخ كميات من الأنسولين ليست قادرة على حرق السكر في الجسم بشكل طبيعي.

وأضاف "السبعاوي"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن هناك أيضُا بنكرياس يّضخ أنسولين بشكل جيد ولكن الجسم لا يستطيع الاستفادة منه، وهناك أيضًا أشخاص مصابون بمرض في البنكرياس يمنعه من ضح مادة الأنسولين في الأساس.

وأشار أخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومى للسكر، إلى أن التعريف الصحيح للمرض "السكري"، وهو ما يُطلق عليه الشعب المصري مرض السكر هو زيادة مستوى السكر في الدم لكون البنكرياس غير قادر على إفراز كمية من الأنسولين من أجل تغطية جميع احتياجات الجسم.

وأوضح أن مّرض السكر يكون متواجد في الدم في البداية، ولكن عندما يزيد نسبته في الجسم ينزل إلى البول ويظهر في البول.
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