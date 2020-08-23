معلومات لاتعرفها عن سرطان الغدد الليمفاوية

الجهاز الليمفاوي جزء من جهاز المناعة فى الانسان، و سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين هو نوع من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية والغدد تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

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ذكر موقع " nhs" اهم المعلومات التى يجب معرفتها عن علاج سرطان الغدد الليمفاوية

-يتدفق السائل الصافي المسمى اللمف عبر الأوعية اللمفاوية ويحتوي على خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى والمعروفة باسم الخلايا الليمفاوية.

في ليمفوما اللاهودجكين ، تبدأ الخلايا الليمفاوية المصابة في التكاثر بطريقة غير طبيعية وتبدأ في التجمع في أجزاء معينة من الجهاز الليمفاوي ، مثل الغدد الليمفاوية .





تفقد الخلايا الليمفاوية المصابة خصائصها المقاومة للعدوى ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة، و أكثر أعراض سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين شيوعًا هو التورم غير المؤلم في العقدة الليمفاوية ، عادةً في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.





-هناك العديد من الأنواع الفرعية من ليمفوما اللاهودجكين ، ولكن يمكن تصنيفها عمومًا في فئة واحدة من فئتين رئيسيتين: ليمفوما اللاهودجكين عالية الدرجة أو العدوانية - حيث ينمو السرطان بسرعة وبقوة، أو اللمفومة اللاهودجكينية منخفضة الدرجة أو البطيئة النمو - حيث ينمو السرطان ببطء وقد لا تعاني من أي أعراض لسنوات عديدة.





- تختلف توقعات وعلاج سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية بشكل كبير ، اعتمادًا على النوع الدقيق ودرجة ومدى سرطان الغدد الليمفاوية وعمر الشخص.





- لا تتطلب الأورام منخفضة الدرجة بالضرورة علاجًا طبيًا فوريًا ، ولكن من الصعب علاجها تمامًا.





- تحتاج الأورام اللمفاوية عالية الجودة إلى العلاج على الفور ، ولكنها تميل إلى الاستجابة بشكل أفضل للعلاج ويمكن علاجها في كثير من الأحيان.





- العلاجات الرئيسية المستخدمة في علاج اللمفومة اللاهودجكينية هي: العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، ونوع من العلاج الموجه يسمى العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة.





- بشكل عام ، تعتبر معظم حالات اللمفومة اللاهودجكينية قابلة للعلاج بشكل كبير.







