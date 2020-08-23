معلومات لاتعرفها عن سرطان الغدد الليمفاوية

الجهاز الليمفاوي جزء من جهاز المناعة فى الانسان، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين هو نوع من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية والغدد تنتشر في جميع أنحاء الجسم.
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ذكر موقع "nhs" اهم المعلومات التى يجب معرفتها عن علاج سرطان الغدد الليمفاوية :
-يتدفق السائل الصافي المسمى اللمف عبر الأوعية اللمفاوية ويحتوي على خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى والمعروفة باسم الخلايا الليمفاوية.
في ليمفوما اللاهودجكين ، تبدأ الخلايا الليمفاوية المصابة في التكاثر بطريقة غير طبيعية وتبدأ في التجمع في أجزاء معينة من الجهاز الليمفاوي ، مثل الغدد الليمفاوية .
تفقد الخلايا الليمفاوية المصابة خصائصها المقاومة للعدوى ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة، وأكثر أعراض سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين شيوعًا هو التورم غير المؤلم في العقدة الليمفاوية ، عادةً في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.
-هناك العديد من الأنواع الفرعية من ليمفوما اللاهودجكين ، ولكن يمكن تصنيفها عمومًا في فئة واحدة من فئتين رئيسيتين:ليمفوما اللاهودجكين عالية الدرجة أو العدوانية - حيث ينمو السرطان بسرعة وبقوة، أو اللمفومة اللاهودجكينية منخفضة الدرجة أو البطيئة النمو - حيث ينمو السرطان ببطء وقد لا تعاني من أي أعراض لسنوات عديدة.
- تختلف توقعات وعلاج سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية بشكل كبير ، اعتمادًا على النوع الدقيق ودرجة ومدى سرطان الغدد الليمفاوية وعمر الشخص.
- لا تتطلب الأورام منخفضة الدرجة بالضرورة علاجًا طبيًا فوريًا ، ولكن من الصعب علاجها تمامًا.
- تحتاج الأورام اللمفاوية عالية الجودة إلى العلاج على الفور ، ولكنها تميل إلى الاستجابة بشكل أفضل للعلاج ويمكن علاجها في كثير من الأحيان.
- العلاجات الرئيسية المستخدمة في علاج اللمفومة اللاهودجكينية هي: العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، ونوع من العلاج الموجه يسمى العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة.
- بشكل عام ، تعتبر معظم حالات اللمفومة اللاهودجكينية قابلة للعلاج بشكل كبير.