للمبتدئين .. أخطاء شائعة تجهلها عند الذهاب إلى الجيم

وكشف تقرير جددي عن المفاهيم الخاطئة التي يرتكبها 90٪ من الأشخاص عند الاشتراك في عضوية صالة الألعاب الرياضية وبالتالي يواجهون صعوبة في الوصول إلى أهدافهم.

1- رفع الأثقال

يحاول العديد من المبتدئين في صالة الألعاب الرياضية رفع الأثقال في الأيام الأولى، متجاهلين شكلهم ووقفتهم، ويفترض الناس أن رفع الأثقال سيجعلهم أقوى ويعزز غرورهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع، لكن ليست هذه هي المسألة.

في حين أن رفع الأثقال مفيد ، فإن الوضع أو الشكل أو المعرفة غير الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى إصابات، يجب على المبتدئين فقط رفع الأوزان الثقيلة بعد إتقان الحركات الأساسية وتصحيح وضعيتهم.





2- الحمل الزائد

يعني الحمل الزائد التدريجي أنه يجب على الشخص في صالة الألعاب الرياضية زيادة الأوزان ببطء أسبوعيًا، على سبيل المثال ، إذا كنت تضغط على مقاعد البدلاء 20 كجم في الأسبوع الأول، يجب أن تقوم بثلاث مجموعات من 15 و 18 و 20 ممثلًا وإذا كنت قادرًا على أداء 20 مرة بسهولة مقارنة بالأسبوع التالي، فيمكنك زيادة الوزن من 20 إلى 25 وكرر العملية. تساعد هذه العملية الكثير من الأشخاص على النمو واكتساب الدقة في اللياقة البدنية، لكن المبتدئين يتجاهلون ذلك أحيانًا ويتعثرون في رفع نفس الأوزان لفترات طويلة من الوقت، مما لا يفيد أهدافهم.



3- عدم تتبع الوزن من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدئون نادرًا هو عدم تتبع ما يأكلونه (وكذلك وزن أجسامهم) على أساس منتظم، لمعرفة مدى تقدمك يجب عليك تتبع كمية الطعام التي تتناولها يوميًا، وتدوين كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وقياس نفسك على المقياس بشكل متكرر (يوميًا أو أسبوعيًا) حتى تتمكن من قياس أي تقدم تحرزه، وإجراء التغييرات والتعديلات الضرورية في نظامك الغذائي و ممارسة الرياضة







