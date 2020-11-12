أقنعة الوجه صحية في التمارين الرياضية لهذا السبب





يقول مركز السيطرة على الأمراض إن أفضل طريقة للتحكم في هذه القطرات هي ارتداء غطاء للوجه ، مثل قناع من القماش.





كانت أقنعة الوجه مثيرة للجدل إلى حد ما في الولايات المتحدة ، حيث أعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن ما إذا كانت تمنع التنفس.









ووفقا لموقع health line لكن دراسة جديدة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة وجدت أن ارتداء القناع يبدو أنه ليس له أي آثار ضارة أثناء التمرينات القوية.









عندما فحص الباحثون البيانات من هذا الاختبار ، وجدوا أن ارتداء أقنعة الوجه ليس له أي تأثير على الأداء (الوقت حتى الإرهاق) أو ذروة القوة.





لم يتم العثور على اختلافات عندما يتعلق الأمر بمستويات الأكسجين في الدم ، أو مؤشر أكسجة الأنسجة أو المجهود البدني الملحوظ ، أو معدل ضربات القلب.



















