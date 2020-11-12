بعد نجاح تجاربه.. من سيحصل على لقاح فايزر لفيروس كورونا أولًا؟

من المقرر طرح لقاح يمكن أن يمنع تسعة من كل 10 أشخاص من الإصابة بـ Covid-19 للموافقة الطارئة، حيث قال مطوروها، Pfizer و BioNTech، إنه تم اختباره على 43500 شخص، دون إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة، جاء ذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





ما هو اللقاح الجديد وما مدى فعاليته؟





اللقاح يدرب جهاز المناعة على محاربة فيروس كورونا، إنه نوع جديد من اللقاح يسمى لقاح RNA ويستخدم جزءًا صغيرًا من الشفرة الجينية للفيروس. يبدأ هذا في تكوين جزء من الفيروس داخل الجسم ، والذي يتعرف عليه جهاز المناعة على أنه غريب ويبدأ في مهاجمته.





يتم إعطاؤه على جرعتين - تفصل بينهما ثلاثة أسابيع - وتشير البيانات المبكرة إلى أنه يحمي أكثر من 90٪ من الأشخاص من الإصابة بأعراض كوفيد.





هل تم استخدام هذا النوع من اللقاح من قبل؟





لا توجد لقاحات الحمض النووي الريبي التي تمت الموافقة عليها للاستخدام في البشر، تم البحث عن هذا المفهوم من قبل وتم إخضاعهم للتجارب السريرية لأمراض أخرى.





سيتم النظر في اللقاح من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم ، وستقرر ما إذا كان يمكن الموافقة على استخدام اللقاح.





من سيحصل عليه أولًا ومتى يمكنني الحصول عليه؟





يعتمد الأمر على عمرك ، حيث أن العمر هو أكبر عامل خطر للإصابة بفيروس Covid-19 الشديد.





في المملكة المتحدة ، يحتل المقيمون في دور رعاية كبار السن وموظفو دور الرعاية المرتبة الأولى على قائمة الأولويات الأولية. هم تليها العاملين في المجال الصحي مثل العاملين في المستشفى.





ثم يتم ترتيب الأشخاص حسب العمر ، مع وجود الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في أسفل القائمة و قد يتم إجراء الضربات الأولى قبل عيد الميلاد إذا سارت الأمور بسلاسة.





سيتم تسليم اللقاح من خلال دور الرعاية والأطباء العامين والصيادلة وكذلك مراكز التطعيم "الذهاب إلى" المقامة في أماكن مثل الصالات الرياضية.





ومع ذلك ، هناك تحديات لوجستية يجب التغلب عليها - مثل الحاجة إلى إبقاء اللقاح عند 80 درجة مئوية تحت الصفر أثناء النقل من معمل التصنيع إلى أماكن التطعيم. يجب إذابة اللقاح قبل إعطائها للمريض ويمكن تخزينها في الثلاجة العادية لبضعة أيام قبل إعطائها.





هل ستوفر حماية دائمة؟





من المستحيل أن نعرف ولن نجد الإجابة إلا بالانتظار، إذا لم تدوم المناعة ، فقد يكون من الضروري الحصول على لقاح كل عام ، مثل الأنفلونزا.





لم تظهر البيانات ما إذا كانت الحماية من Covid-19 هي نفسها في جميع الفئات العمرية. ومع ذلك ، أشارت الدراسات السابقة إلى أن الشباب وكبار السن يمكن أن ينتجوا استجابة مناعية.



