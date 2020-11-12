AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد نجاح تجاربه.. من سيحصل على لقاح فايزر لفيروس كورونا أولًا؟

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
Advertisements
أماني إبراهيم
من المقرر طرح لقاح يمكن أن يمنع تسعة من كل 10 أشخاص من الإصابة بـ Covid-19 للموافقة الطارئة، حيث قال مطوروها، Pfizer و BioNTech، إنه تم اختباره على 43500 شخص، دون إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة، جاء ذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ما هو اللقاح الجديد وما مدى فعاليته؟

اللقاح يدرب جهاز المناعة على محاربة فيروس كورونا، إنه نوع جديد من اللقاح يسمى لقاح RNA ويستخدم جزءًا صغيرًا من الشفرة الجينية للفيروس. يبدأ هذا في تكوين جزء من الفيروس داخل الجسم ، والذي يتعرف عليه جهاز المناعة على أنه غريب ويبدأ في مهاجمته.

يتم إعطاؤه على جرعتين - تفصل بينهما ثلاثة أسابيع - وتشير البيانات المبكرة إلى أنه يحمي أكثر من 90٪ من الأشخاص من الإصابة بأعراض كوفيد.

هل تم استخدام هذا النوع من اللقاح من قبل؟

لا توجد لقاحات الحمض النووي الريبي التي تمت الموافقة عليها للاستخدام في البشر، تم البحث عن هذا المفهوم من قبل وتم إخضاعهم للتجارب السريرية لأمراض أخرى.

سيتم النظر في اللقاح من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم ، وستقرر ما إذا كان يمكن الموافقة على استخدام اللقاح.

من سيحصل عليه أولًا ومتى يمكنني الحصول عليه؟

يعتمد الأمر على عمرك ، حيث أن العمر هو أكبر عامل خطر للإصابة بفيروس Covid-19 الشديد.

في المملكة المتحدة ، يحتل المقيمون في دور رعاية كبار السن وموظفو دور الرعاية المرتبة الأولى على قائمة الأولويات الأولية. هم تليها العاملين في المجال الصحي مثل العاملين في المستشفى.

ثم يتم ترتيب الأشخاص حسب العمر ، مع وجود الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في أسفل القائمة وقد يتم إجراء الضربات الأولى قبل عيد الميلاد إذا سارت الأمور بسلاسة.

سيتم تسليم اللقاح من خلال دور الرعاية والأطباء العامين والصيادلة وكذلك مراكز التطعيم "الذهاب إلى" المقامة في أماكن مثل الصالات الرياضية.

ومع ذلك ، هناك تحديات لوجستية يجب التغلب عليها - مثل الحاجة إلى إبقاء اللقاح عند 80 درجة مئوية تحت الصفر أثناء النقل من معمل التصنيع إلى أماكن التطعيم. يجب إذابة اللقاح قبل إعطائها للمريض ويمكن تخزينها في الثلاجة العادية لبضعة أيام قبل إعطائها.

هل ستوفر حماية دائمة؟

من المستحيل أن نعرف ولن نجد الإجابة إلا بالانتظار، إذا لم تدوم المناعة ، فقد يكون من الضروري الحصول على لقاح كل عام ، مثل الأنفلونزا.

لم تظهر البيانات ما إذا كانت الحماية من Covid-19 هي نفسها في جميع الفئات العمرية. ومع ذلك ، أشارت الدراسات السابقة إلى أن الشباب وكبار السن يمكن أن ينتجوا استجابة مناعية.

سيكون هناك أيضًا بعض الأشخاص - مثل أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة - لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم ينتظر لقاح كورونا.. ونتائج مبشرة للتجارب السريرية

بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.. شركة موديرنا تصدم العالم عن توقيت ظهور لقاح كورونا

وزير بريطاني: تحركات كبرى للسيطرة على تفشي كورونا بمشاركة قوات الجيش

10 معلومات عن تطعيم الإنفلونزا والممنوعين منه

موعد الانتهاء من لقاح كورونا .. كيفية صنع الكمامة المنزلية .. فصيلة دم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس

أفريقيا تسجل 1,674,592 إصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

موعد تطعيم لقاحات كورونا.. هانى الناظر يكشف

أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

بسبب الخيانة.. امرأة تطلق النار على شريك حياتها وتتواصل مع عشيقته عبر فيسبوك

تفاصيل انفجار عبوة بمقبرة سعودية في حضور السفير الفرنسي.. فيديو

بملابس رياضية.. ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

الخارجية الأمريكية تمنع بايدن من الاطلاع على رسائل زعماء العالم له

AdvertisementS

مؤشر غير جيد.. هانى الناظر: زيادة إصابات كورونا فى مصر من نهاية نوفمبر حتى مارس

الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. شاهد زوجته الأولى وأم ابنيه

في عيد ميلاد مايا دياب.. زوجها مسلم شيعي وابنتها مسيحية

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد هند رستم.. قصة تعرضها للتحرش على الشاطئ ورد فعلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل