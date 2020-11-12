بعد إعلان نجاحه.. رئيس بيونتك يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

أعربت شركة "بيونتك" الألمانية، التي طورت لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، عن أملها في بيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها تناقش حاليا توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم.





وقال رئيس بيونتك، أوغور شاهين، في لقاء له مع شبكة "العربية" اليوم الخميس، إن التجارب السريرة الأخيرة شملت 40 ألف مشاركا، مضيفا :" رأينا آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح كورونا حتى الآن".





وأكد رئيس بيونتك أن الشركة ستستمر بجمع البيانات عن اللقاح لمدة العامين المقبلين.





وأوضح شاهين أن اللقاح، الذي تم تطويره مع شركة فايزر، سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول واليوم 22، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل.





وتابع قائلا إن الشركة تنتظر البيانات حيال المناعة لمدد تتراوح بين ستة أشهر إلى عام.





وأضاف رئيس الشركة الألمانية نه خلال 3 أسابيع من الآن ستتوفر معلومات بخصوص الآثار على الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أنه تم تطعيم مجموعة من الأطفال بين أعمار 12 إلى 16 عام كما توجد خطط لتطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عاما.





وقال إن الشركة تتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام، مضيفا " نقوم حاليا بإنتاج اللقاح ونحاول تأمين 50 مليون جرعة هذا العام و1.5 مليار جرعة العام المقبل".





واستطرد شاهين قائلا: إن توزيع اللقاح يعتمد على موافقة الجهات التنظيمية لكل دولة على حدة، مؤكدا على أهمية إقصاء عملية تأمين موافقة السلطات الصحية عن السياسة.





وأضاف "نناقش حاليا توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا"، مشدد على ضرورة أن تقوم الدول بطلب اللقاح بشكل مبكر لضمان تأمين سلاسل الإمداد.





وتابع: "بعد نقل اللقاح لا بد من تخزينه في برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات"، لافتا إلى أن نقل اللقاح يتم عند درجة 70 تحت الصفر.



