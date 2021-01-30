أسباب السمنة .. وخطة سريعة وآمنة لإنقاص الوزن

ترتبط السمنة بالإصابة بعدد كبير من الأمراض خاصة السكري و امراض القلب والشرايين والضغط و مشاكل المفاصل والعظام و وغيرها الكثير من المشكلات الصحية كما يمكن أن تؤدي إلى الاصابة ببعض المشاكل النفسية ، مثل الاكتئاب وتدني احترام الذات.





اليكم اسباب السمنة وخطة سريعة لإنقاص الوزن بأمان ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع " NHS "

أسباب السمنة

تحدث السمنة عمومًا بسبب استهلاك سعرات حرارية أكثر ، خاصة تلك الموجودة في الأطعمة الدهنية والسكرية ، مما تحرقه من خلال النشاط البدني. يخزن الجسم الطاقة الزائدة على شكل دهون.





السمنة مشكلة شائعة بشكل متزايد لأن الحياة العصرية بالنسبة لكثير من الناس تنطوي على تناول كميات مفرطة من الأطعمة الرخيصة عالية السعرات الحرارية وقضاء الكثير من الوقت في الجلوس على المكاتب أو على الأرائك أو في السيارات.





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هناك أيضًا بعض الحالات الصحية الأساسية التي يمكن أن تساهم أحيانًا في زيادة الوزن ، مثل خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ، على الرغم من أن هذه الأنواع من الحالات لا تسبب عادةً مشاكل في الوزن إذا تم التحكم فيها بشكل فعال بالأدوية.





معالجة السمنة

أفضل طريقة لعلاج السمنة هي اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام .





للقيام بذلك ، يجب عليك:





تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يتحكم في السعرات الحرارية على النحو الموصى به من قبل الطبيب العام أو أخصائي الصحة في إدارة فقدان الوزن (مثل اختصاصي التغذية)

انضم إلى مجموعة محلية لفقدان الوزن

القيام بأنشطة مثل بسرعة المشي ، الركض ، السباحة أو التنس ل150-300 دقيقة (2،5-5 ساعة) أسبوعيا

تناول الطعام ببطء وتجنب المواقف التي تعرف فيها أنك قد تميل إلى الإفراط في تناول الطعام

قد تستفيد أيضًا من تلقي الدعم النفسي من أخصائي رعاية صحية مدرب للمساعدة في تغيير طريقة تفكيرك في الطعام والأكل.





إذا كانت تغييرات نمط الحياة وحدها لا تساعدك على إنقاص الوزن ، فقد يوصى باستخدام دواء طبي.



