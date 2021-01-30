من بينها إنقاص الوزن.. فوائد صحية مذهلة لتناول الخيار

يعتبر الخيار من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة بالإضافة إلى بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج بعض الحالات.





كما أن الخيار يعتبر منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان مما يجعلها مثالية لتعزيز الترطيب والمساعدة في إنقاص الوزن.





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وكشف موقع healthline، عن أبرز الفوائد الصحية للجسم عند تناول الخيار ..





- يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية

الخيار منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالماء والعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، يوفر تناول الخيار بالقشر أكبر قدر من العناصر الغذائية.





-غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة بما في ذلك الفلافونويد والعفص والتي تمنع تراكم الجذور الحرة الضارة وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.





-ترطيب الجسم

يتكون الخيار من حوالي 96٪ ماء مما قد يزيد من الترطيب ويساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل.





-صحة الجلد

قد يساعد وضع الخيار على الجلد في تخفيف ألم حروق الشمس والتورم والجلد التالف، لهذا السبب يضع بعض الأشخاص أحيانًا شريحة أو اثنتين تحت أعينهم على أمل تقليص الأكياس وتخفيف الانتفاخ.





-إنقاص الوزن

الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالمياه ويمكن استخدامه كإضافات منخفضة السعرات الحرارية للعديد من الأطباق، كل هذه الأشياء قد تساعد في إنقاص الوزن.





- يخفض نسبة السكر في الدم

تُظهر الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن الخيار قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومنع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.





-علاج للإمساك

يحتوي الخيار على كمية جيدة من الألياف والماء ، وكلاهما قد يساعد في منع الإمساك وزيادة انتظامه.



