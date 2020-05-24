7 فوائد لوضع الخيار على بشرتك

تعاني من مشاكل البشرة التي تسبب لك الكثير من الحرج وتشعرك بأنكي لست جميلة كما تتمنى إليك الحل الفعال الذى يعالج جميع و أغلب مشاكل البشرة ، لذا قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ، عبر صفحتها على "فيسبوك"،فوائد الخيار للبشرة .
• يساعد في تبييض البشرة باستخدام منتظم.
• يهدئ البشرة المتضررة من الشمس.
• يرطب ويغذي البشرة.
• يزيل الهالات السوداء والعيون المنتفخة.
• جيد لتجديد شباب الجلد.
• يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
• إنه مبرد طبيعي.
• يزيل الهالات السوداء والعيون المنتفخة.
• جيد لتجديد شباب الجلد.
• يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.