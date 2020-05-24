7 فوائد لوضع الخيار على بشرتك

تعاني من مشاكل

التي تسبب لك الكثير من الحرج وتشعرك بأنكي لست جميلة كما تتمنى إليك الحل الفعال الذى يعالج جميع و أغلب مشاكل

، لذا قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ، عبر صفحتها على "فيسبوك"،

فوائد الخيار للبشرة

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