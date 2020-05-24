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مرأة

7 فوائد لوضع الخيار على بشرتك

الأحد 24/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تعاني من مشاكل  البشرة التي تسبب لك الكثير من الحرج وتشعرك بأنكي لست جميلة كما تتمنى إليك الحل الفعال الذى يعالج جميع و أغلب مشاكل  البشرة ، لذا قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية ، عبر صفحتها على "فيسبوك"،فوائد الخيار للبشرة .

فوائد الخيار  لبشرة:

• يساعد في تبييض  البشرة باستخدام منتظم.

• يهدئ  البشرة المتضررة من الشمس.

• يرطب ويغذي البشرة.



• إنه مبرد طبيعي.

• يزيل الهالات السوداء والعيون المنتفخة.

• جيد لتجديد شباب الجلد.

• يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
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