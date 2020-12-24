طريقة علاج الأبهر بـ التمارين والكمادات

الأبهر هو الألم العضلي الليفي وهو حالة مزمنة تسبب الألم والتصلب في العضلات والأوتار والمفاصل، غالبًا ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بنوم مضطرب، وتعب مزمن، وقلق، واكتئاب، واضطرابات في وظيفة الأمعاء، ويمكن ان تساعد الأدوية والعلاجات البديلة في تقليل الأعراض، كما يشار أحيانًا إلى الألم العضلي الليفي بمتلازمة الألم العضلي الليفي.
وتشمل الأعراض العامة لـ الأبهر، الحساسية المتزايدة للعديد من المحفزات الحسية المختلفة وعتبة ألم منخفضة بشكل غير عادي، ينتشر الألم العضلي الليفي بشكل عام ، ويصيب جانبي الجسم، يؤثر الألم عادة على الرقبة والأرداف والكتفين والذراعين وأعلى الظهر والصدر، يمكن أن يسبب الألم آلامًا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك نقاط العطاء المؤلمة ، وآلام العضلات العميقة ، والصداع المزمن ، وآلام الظهر التي لا تنتهي ، أو آلام الرقبة.
ويمكن أن يتفاقم ألم الأبهر بسبب الضوضاء وتغير الطقس والضغط العاطفي، قد يكون سبب الأبهر هو انخفاض تدفق الدم إلى أجزاء الدماغ التي تساعد الجسم عادةً على التعامل مع الألم.
علاج الأبهر بالتمارين
العلاج الأكثر أهمية لآلام العضلات هو ممارسة التمارين الرياضية منخفضة التأثير بانتظام، الحفاظ على صحة العضلات من خلال ممارسة الرياضة بانتظام يقلل من مقدار الانزعاج، ويمكن أن تكون التمارين الهوائية منخفضة التأثير ، مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي والآلات الثابتة للتزلج الريفي على الثلج من العلاجات الفعالة لعلاج الأبهر، تعتبر أنظمة التمرين مفيدة للغاية عندما يتم إجراؤها على أساس كل يوم ، في الصباح، التمرين هو وسيلة الجسم لصنع مسكنات الألم الطبيعية ، الإندورفين ، والتي يمكن أن تعزز الحالة المزاجية أيضًا، قد يكون للتمرين تأثير مفيد من خلال تعزيز مستوى عميق من النوم، ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا في بعض الأحيان في توجيه خطة التمرين على النحو الأمثل.
علاج الأبهر بالكمادات
يمكن أن يقلل العلاج بالتدليك ووضع الكمادات من توتر العضلات ويخفف الألم في العضلات والأنسجة الرخوة، يمكن لمرضى الأبهر الاستفادة من العلاج بالتدليك لأنه يمكن أن يحسن الدورة الدموية ومدى الحركة ويزيد من إنتاج مسكنات الألم الطبيعية، قد يحفز تدليك الأنسجة العميقة الدورة الدموية ويطلق أنماطًا مزمنة من التوتر العضلي.
كما يمكن العلاج بتقويم العمود الفقري هو علاج بديل آخر لألم الأبهر، لعلاج آلام الضغط وآلام الظهر وآلام الرقبة وآلام الكتف والصداع وآلام إصابات العضلات والعظام، قد يكون العلاج بتقويم العمود الفقري فعالًا في علاج الأبهر لأنه يساعد في تحسين مستويات الألم .
يعتمد العلاج بتقويم العمود الفقري على مبدأ أن الجسم هو كائن حي يشفى ذاتيًا، لتقليل الألم وزيادة الشفاء ، يستخدم مقوم العظام تعديلات العمود الفقري، الهدف هو زيادة الحركة بين فقرات العمود الفقري ، والتي أصبحت مقيدة أو مقفلة أو خارج الموضع المناسب قليلًا مع الضغط أو التمدد اللطيف ، أو الحركات اللطيفة المتعددة لمنطقة واحدة ، أو الدفع المحدد عالي السرعة ، يُقال أن التعديلات تساعد في إعادة العظام إلى وضع أو حركة أكثر طبيعية.
مرهم لعلاج الأبهر
يمكن تقليل ألم الأبهر بحقن مخدر موضعي (مثل الليدوكائين أو Marcaine)، ويمكن حقن الدواء في الأنسجة المحيطية ، مثل عضلات الكتفين أو في نقاط الألم، تتضمن حقن نقطة العطاء الطبيب إدخال إبرة صغيرة مباشرة في نقطة الألم وحقن المسكن.
ويمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة الرجال المصابين بالفيبروميالغيا على تحسين الأعراض ، بما في ذلك:
الحصول على قسط كافٍ من النوم: يسبب الألم الأبهر التعب، من الضروري أن يمنح الناس وقتًا كافيًا للنوم والراحة حتى يتمكنوا من إدارة أعراضهم.
ممارسة الرياضة : على الرغم من أن التمارين يمكن أن تكون مؤلمة في البداية ، إلا أن النشاط البدني سيقلل من الألم ويزيد من الحركة بمرور الوقت يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في تحسين الحالة المزاجية.
اتباع نظام غذائي صحي: يمكن لنظام غذائي متوازن ومغذٍ أن يدعم الصحة العامة ، مما يقلل من أعراض الألم الأبهر.
إدارة الإجهاد: يحتاج الأشخاص المصابون بالأبهر إلى إيجاد طرق لإدارة الإجهاد ، تشمل مسكنات التوتر التأمل والتمارين الرياضية .
الألم الأبهر حالة مزمنة، غالبًا ما يعتقد الناس أن الرجال الذين يعانون من الألم الأبهر لديهم أعراض أكثر اعتدالًا تستمر لفترة أقل من النساء ، وأن الرجال نادرًا ما يعانون من هذه الحالة.
ومع ذلك ، قد تكون الحالة أكثر انتشارًا لدى الرجال مما كان يعتقده الأطباء سابقًا.
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المصدر موقع medicalnewstoday