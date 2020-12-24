طريقة علاج الأبهر بـ التمارين والكمادات

يمكن أن يقلل العلاج بالتدليك ووضع الكمادات من توتر العضلات ويخفف الألم في العضلات والأنسجة الرخوة، يمكن لمرضى الأبهر الاستفادة من العلاج بالتدليك لأنه يمكن أن يحسن الدورة الدموية ومدى الحركة ويزيد من إنتاج مسكنات الألم الطبيعية، قد يحفز تدليك الأنسجة العميقة الدورة الدموية ويطلق أنماطًا مزمنة من التوتر العضلي.

يعتمد العلاج بتقويم العمود الفقري على مبدأ أن الجسم هو كائن حي يشفى ذاتيًا، لتقليل الألم وزيادة الشفاء ، يستخدم مقوم العظام تعديلات العمود الفقري، الهدف هو زيادة الحركة بين فقرات العمود الفقري ، والتي أصبحت مقيدة أو مقفلة أو خارج الموضع المناسب قليلًا مع الضغط أو التمدد اللطيف ، أو الحركات اللطيفة المتعددة لمنطقة واحدة ، أو الدفع المحدد عالي السرعة ، يُقال أن التعديلات تساعد في إعادة العظام إلى وضع أو حركة أكثر طبيعية.

يعتمد العلاج بتقويم العمود الفقري على مبدأ أن الجسم هو كائن حي يشفى ذاتيًا، لتقليل الألم وزيادة الشفاء ، يستخدم مقوم العظام تعديلات العمود الفقري، الهدف هو زيادة الحركة بين فقرات العمود الفقري ، والتي أصبحت مقيدة أو مقفلة أو خارج الموضع المناسب قليلًا مع الضغط أو التمدد اللطيف ، أو الحركات اللطيفة المتعددة لمنطقة واحدة ، أو الدفع المحدد عالي السرعة ، يُقال أن التعديلات تساعد في إعادة العظام إلى وضع أو حركة أكثر طبيعية.

كما يمكن العلاج بتقويم العمود الفقري هو علاج بديل آخر لألم، لعلاج آلام الضغط وآلام الظهر وآلام الرقبة وآلام الكتف والصداع وآلام إصابات العضلات والعظام، قد يكون العلاج بتقويم العمود الفقري فعالًا في علاج الأبهر لأنه يساعد في تحسين مستويات الألم .

مرهم لعلاج الأبهر

يمكن تقليل ألمبحقن مخدر موضعي (مثل الليدوكائين أو Marcaine)، ويمكن حقن الدواء في الأنسجة المحيطية ، مثل عضلات الكتفين أو في نقاط الألم، تتضمن حقن نقطة العطاء الطبيب إدخال إبرة صغيرة مباشرة في نقطة الألم وحقن المسكن.

ويمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة الرجال المصابين بالفيبروميالغيا على تحسين الأعراض ، بما في ذلك:





الأبهر التعب، من الضروري أن يمنح الناس وقتًا كافيًا للنوم والراحة حتى يتمكنوا من إدارة أعراضهم. الحصول على قسط كافٍ من النوم: يسبب الألمالتعب، من الضروري أن يمنح الناس وقتًا كافيًا للنوم والراحة حتى يتمكنوا من إدارة أعراضهم.





ممارسة الرياضة : على الرغم من أن التمارين يمكن أن تكون مؤلمة في البداية ، إلا أن النشاط البدني سيقلل من الألم ويزيد من الحركة بمرور الوقت يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في تحسين الحالة المزاجية.





اتباع نظام غذائي صحي: يمكن لنظام غذائي متوازن ومغذٍ أن يدعم الصحة العامة ، مما يقلل من أعراض الألم الأبهر.





إدارة الإجهاد: يحتاج الأشخاص المصابون بالأبهر إلى إيجاد طرق لإدارة الإجهاد ، تشمل مسكنات التوتر التأمل والتمارين الرياضية .





الألم الأبهر حالة مزمنة، غالبًا ما يعتقد الناس أن الرجال الذين يعانون من الألم الأبهر لديهم أعراض أكثر اعتدالًا تستمر لفترة أقل من النساء ، وأن الرجال نادرًا ما يعانون من هذه الحالة.





ومع ذلك ، قد تكون الحالة أكثر انتشارًا لدى الرجال مما كان يعتقده الأطباء سابقًا.







