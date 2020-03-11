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مرأة

أصنعى بنفسك مرهما لعلاج الأبهر فى دقائق

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:00 م
علاج الابهر
علاج الابهر
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لمياء الياسين
يتعتبر الابهر هو مرض يصيب كل من النساء والرجال في المنطقة الواقعة بين الكتفين ويصعب تشخيص مرض الابهر لأنه يظهر على هيئة شد عضلى في الجهة المقابلة من الخلف للشريان الأبهر.

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يمكن علاج الابهر بسهولة ولكن قبل الوصول على الطريقة الصحيحة لـ علاج الابهر يجب معرفة  أبرز الأسباب الصادمة للإصابة الابهر بذل مجهود كبير دون اخذ فترات من الراحه او التعرض للبرودة الشديدة مما يؤدي إلى حدوث ألالام في الكتفين وانتقاله إلى أماكن أخرى إلى بقية العضلة.

وهناك أعراض عديدة لـ مرض الابهر قد يتجاهلها الكثيرين أبرزها الألم الشديد فى منطقة الكتفين وقد يمتد الألم لمناطق اخرى كاليدين والصدر وقد يصل الأمر إلى الشعور بضيق فى التنفس وسرعه فى نبضات القلب.

علاج الابهر من الصيدلية  يكون من خلال القيام بتناول بعض المسكنات التى يصفها الطبيب بناء على شده الالم بالإضافة إلى تناول بعض مضادات الإلتهابات بجانب القيام بالعلاج الطبيعى  حتى تتمكنين  من إعادة تأهيل العضلة المصابة.\

ويمكن علاج الابهر فى المنزل فى الحالات المبكرة من خلال قيام الشخص المصاب  بالضغط على مكان الألم حتى سماع صوت طقطقة العضلات والقيام فى الوقت نفسه برفع الكوعين  حتى يكونا على نفس مستوى الكتفين مع محاولة ضمهم من الخلف وتكرار تلك التمرين أكثر من مرة على مدار اليوم ولمدة أسابيع


يعد الجنزبيل من الأعشاب الفعالة فى علاج الألتهابات فهو الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التى تعالج الكثير من الأمراض أبرزها الأبهر فيمكنك صنع مزيج مكون من الجنزبيل المغلى و زيت الزيتون والفيكس ومزجهم سويا والقيام بتسخينهم على النار وبواسطة ضمادة يمكن وضعهم فى مكان الألم وتركهم لدقائق يساعد الجنزبيل على تسكيمن الألم بصورة لا تتوقعينها.
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