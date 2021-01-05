التمارين الهوائية المناسبة للأطفال

لا تقتصر التمارين الرياضية على الأنواع التى تمارس فى اماكن احترافية فأي تمرين يساعدك على التنفس بشكل أسرع ويزيد من معدل ضربات القلب يمكن اعتباره تمارين هوائية وهى مهمة جدا بالنسبة للأطفال.





في هذا التقرير نعرض التمارين الهوائية المختلفة المناسبة للأطفال واهم فوائدها الصحية وفقا لما ذره موقع "healthifyme ".





المشي السريع

المشي السريع هو عندما تقوم بخطوات سريعة للتمرين. هذا لا يعادل المشي بوتيرة طبيعية ويعتبر من التمارين الرياضية السهلة للأطفال حيث ينبض القلب ويسحب الدم بشكل أسرع.





الجري

أكثر أشكال التمارين الرياضية شيوعًا للأطفال هي الجري. إحدى الفوائد الرئيسية هي أنه لا يتطلب أي معدات. حتى الوباء لا يمكنه ردع خططك للتشغيل . لذلك ، إذا كان لديك مساحة حديقة مفتوحة حول المبنى أو شرفة ، يمكن أن يصبح الجري عادة عادة.





التخطي

بينما تحب الفتيات لعب لعبة القفز على الحبل مع المجموعة ، يمكن للأولاد أيضًا تجربة هذه التمارين الهوائية. إنه أبسط شكل من أشكال تمارين الجسم بالكامل. وبينما تقوم بتحريك أطرافك في وقت واحد ، فإن هذا النوع من التمارين الرياضية للأطفال ينبه أيضًا أعصابهم الحركية من أجل التنسيق المتوازن.





ركوب الدراجات

ركوب الدراجات ممتع ومهارة أساسية للحياة أيضًا. يساعد جسمك على تعلم كيفية التوازن ثم يقوي عضلاتك. ركوب الدراجات في الهواء الطلق هو تمارين رياضية ممتعة للأطفال ، حيث تشجعهم على أن يكونوا أكثر في الهواء الطلق ، ويمكنهم حتى التجمع مع أصدقائهم في سباق ممتع. يؤدي ركوب الدراجات أيضًا إلى تقوية عضلات ساقيك وزيادة قدرة رئتيك على تناول المزيد من الأكسجين.





الفنون العسكرية

يحب العديد من الآباء تجنيد أطفالهم في دروس فنون الدفاع عن النفس لأنها تُظهر لهم قدرات مهمة مثل الحماية الذاتية والانضباط. فنون الدفاع عن النفس من أنواع مختلفة مثل الكاراتيه ، والجوجيتسو ، والتقنيات القتالية المختلطة ، وما إلى ذلك. هذه الأنشطة للأطفال غير عادية لأنها تحافظ على قوتهم حتى في المواقف الخطيرة. تساعدهم الطاقة والانضباط التي تدخل في فنون الدفاع عن النفس في أن يكونوا مستعدين عقليًا لأي ظروف قد تتطلب حماية الذات. إنه تمرين كامل للجسم يبني العضلات ويقوي العظام ، مما يجعل الأطفال نازحين حقًا ويقظون عقليًا.





سباحة

يحب الأطفال التواجد في الماء! بالإضافة إلى أنها مهارة أساسية في الحياة. تستخدم السباحة الجسم كله في هذه العملية. يمكن أن يساعد هذا التمرين الهوائي للأطفال في بناء قدرتهم على التحمل وهو أكثر أمانًا من التمارين البدنية الأخرى التي يمكن أن تسبب إصابات العظام.





الرقص

تعتبر الرقصات الهوائية للأطفال إضافة سهلة لروتينهم. في حين أنه يعزز المرونة ويطور المهارات الحركية ويقوي أطرافهم ، إلا أنه لا يزال من المهم جعلهم يعتادون على الرقص. لكن عندما يصبحون على دراية بهذه الخطوة ، يمكنهم أن يصبحوا بشرًا متطورين عاطفيًا من خلال الاستماع إلى الموسيقى والرقص على أنغامها.





التزلج

يوضح لك التزلج على الألواح والتزلج على الجليد كيفية موازنة نفسك أثناء التحرك بسرعة. إنها تمارين رياضية بناء عالية التأثير بشكل معتدل للأطفال تسمح لهم بممارسة أنفسهم أثناء محاولتهم التحرك في اتجاهات مختلفة من خلال تطبيق القوى.





فوائد التمارين الرياضية للأطفال

تتمثل الخطوة الأولى لإضافة روتين تمرين في حياة طفلك في فهم سبب حاجتك إليه. التمارين الرياضية للأطفال هي نشاط متعدد الفوائد يشجع على تنمية قدرة طفلك على التحمل ويساعده على بناء مهارات معينة. دعونا نفهم الفوائد:

تنمية المهارات الحركية

تتمثل إحدى المزايا الأساسية للتمارين الرياضية للأطفال في أنه مع التدريب يمكنهم الاستفادة من قدراتهم إلى أقصى حد. هذا يتضمن التطور الحركي أيضا. بعبارة أخرى ، ستتحسن السيطرة والمقاومة وقدرة الجسم على تقييد نفسه جسديًا. أيضًا ، سيبدأ الأطفال في معرفة المزيد عن أجسادهم.





تنسيق العصب الحركي

تعمل التمارين الرياضية القوية للأطفال والكبار على تحسين تنسيق العصب الحركي بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى أشياء أخرى ، يحتاجون إلى تعلم الكوريغرافيا والإيقاع ، الأمر الذي يتطلب التركيز والتفكير.





التنقل

الحفاظ على جدول التمارين الرياضية للأطفال يمنع أطرافهم من أن تصبح قاسية. كما يسمح لأرجلهم وأذرعهم بالتحرك بحرية. تتيح التمارين الرياضية للأطفال الشعور بالصحة من الداخل وتمكنهم من اتخاذ مبادرات بديلة بدلًا من ممارسة الألعاب أو الانغماس في الرياضات الخارجية.





أفضل الدرجات العلمية

علميًا ، يرتبط الجسم السليم السليم بأداء دماغ أفضل. من المعتقد أنه مع زيادة تدفق الأكسجين في الجسم ، يتم إثراء دماغنا لذلك ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية للأطفال على عمل الجهاز العصبي على النحو الأمثل، في مثل هذه الحالات ، يكون أداء الأطفال جيدًا أكاديميًا لأنهم الآن يقرؤون أكثر ويتعلمون بشكل أفضل ويكونون أكثر تقبلًا وأكثر تحفظًا في الطبيعة.





تقليل مشاكل الصحة النفسية