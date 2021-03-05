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أخبار العالم

بقذائف الهاون.. هجوم إرهابي على سجن شرقي الصومال

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نجحت قوات الأمن الصومالية، فجر الجمعة، في صد هجوم إرهابي على مجمع أمني يضم سجنا كبيرا في مدنية بوصاصو بولاية بونتلاند شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية صومالية أن الهجوم بدء بانفجار أعقبه قتالا شرسا بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم، ونجحت القوات الأمنية بصد الهجوم الإرهابي بعد الحصول على تعزيزات إضافية فورية.

وبحسب وسائل الإعلام،  قام المسلحون بإطلاق قذائف هاون على المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية ويحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمي داعش والشباب الإرهابيين.

جدير بالذكر أن قوات الأمن الصومالية بولاية بونتلاند بدأت مؤخرا شن عمليات أمنية واسعة ضد تنظيمي داعش والشباب في سلسلة جبلية قرب مدينة بوصاصو.
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