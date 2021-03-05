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مرأة

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:14 ص
دينا داش
دينا داش
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هاجر هانئ
أثارت البلوجر دينا داش جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أحتفلت مساء أمس بحفل زفافها في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

خطفت دينا داش الأنظار في حفل زفافها بفستان أنيق باللون  أبيض وذات ذيل طويل للغاية واتسم بالأكمام المكشوفة، كما تميز الفستان بالنقوشات والتطريزات التي زادت من جاذبيتها.

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حمل فستان زفاف دينا داش توقيع Maram Borhan ،  وأكملت إطلالتها بالمجوهرات القيمة بالإضافة إلي ارتدائها طرحة بيضاء ذات نقوشات راقية  مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا داش على تسريحة شعر من أنامل المصفف Richard Boustany ، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها.
بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها
بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها
بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها
بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها
بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها
بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها
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