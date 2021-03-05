السيسي يوجه بالاستغلال التنموي الأمثل لأراضي وسواحل الدولة.. نواب: نستهدف زيادة الأحوزة العمرانية.. وننتظر جني ثمار مشروع العلمين الجديدة بالقريب العاجل

‎سياحة النواب: مشروعات العلمين الجديدة غير مسبوقة وتضاهي المنتجعات العالمية

‎عضو بـ الشيوخ يطالب باستغلال منطقة القناطر الخيرية لاستقطاب الاستثمارات

‎برلماني يطالب بتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة





وجه الرئيس بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية





ولاقى هذا التوجيه إشادة من نواب البرلمان والشيوخ مشيدين بجهود الرئيس في دعم وتنشيط السياحة بما يخدم التنمية الشاملة من خلال استغلال موارد الدولة أفضل إستغلال، فضلا عن مطالب بنشر التوعية بالتعريف الاماكن السياحية غير المعروفة لجذب السائحين.





‎بداية أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان،بجهود الرئيس السيسي في دفع عجلة القطاع السياحي من مبادرات داعمة وكم التسهيلات والإمتيازات التي تم طرحها لتشجيع المشروعات السياحية بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أسقطت سياحة الدول الكبري في حين أن مصر إستطاعت أن تحجم الخسائر بكل قدرتها.





‎أكد " هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروعات التطوير القائمة بمناطق العلمين والساحل الشمالي ستؤتي بثمار تنموية غير مسبوقة في تاريخ السياحة وذلك لكونها تضاهي المنتجعات العالمية، ويعد التوجيه بإستغلالها أمر حكيم وتحويلها من حقول مليئة بالألغام إلي جنة علي الأرض تدب فيها الحياة من تعليم وعمل وسياحة .





‎وتابع عضو مجلس النواب، نحتاج إلي تسليط الضوء علي مناطق ومعالم جنوب سيناء وأبرزها رأس سدر وذلك لتعريف العالم بها لكونها مدينة ساحرة تتمتع بالجمال ولا تقل أهمية عن باقي الأماكن السياحية.





‎ومن جانبه قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، إنه بعام 2006 صدر قرار بشأن الأحوزة العمرانية ونص علي إعادة النظر علي خطة تنفيذها وزيادتها لمرة واحدة كل 15 عام وتأتي إستراتيجية الدولة في توفير وإستغلال أصولها من الأراضي والسواحل عملا بهذا القرار وأيضا من خلال تعظيم الإستفادة القصوي من هذه الموارد بما يحقق التنمية المستدامة .





‎طالب " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إستغلال منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حيث تشغل هذه المنطقة ما يقرب إلي 400 فدان أي مساحة شاسعة يمكننا توظيفها في عدد من المشروعات الإستثمارية من حدائق ومطاعم وخدمات أخري،كما تصلح لأن تكون منتجع سياحي وذلك لوقوعها علي نهر النيل وتفريعاته.





‎ناشد عضو مجلس الشيوخ، وسائل الإعلام بنشر معلومات عن الأماكن والمزارات السياحية التي يغفلها العديد من المواطنين علي سبيل المثال الفيوم والمحميات الطبيعية التي توجد بها، مما يسعم في تنشيط السياحة الداخلية وإعلام المواطن بكافة المعالم التي لم تأخذ حقها في الشهرة كي تنشط السياحة الداخلية.





‎ودعا النائب، إلي إعادة تطوير شواطئ الإسكندرية مجددا ورفع كفاءة المنشأت الفندقية ، وذلك لكونها أولي المقاصد السياحية الداخلية، فهذا التطوير من شأنه زيادة الوافدين إليها.





‎وفي سياق متصل قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن كل ما تعده الدولة من إستراتيجيات لدعم وتنشيط قطاع السياحة ما هو إلا بمثابة تجهيزات إستباقية لحين الخروج من أزمة كورونا، معقبا " سنلاحظ أكثر كم المكاسب والعوائد أما الآن مرحلة إعداد".





‎طالب " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إستغلال الأراضي المحيطة بمبني المساحة الواقع علي كورنيش النيل بالأقصر وأيضا ما حول مصنع السكر بمدينة أرمنت، قائلا " في مساحات شاسعة متبقية تصلح لعمل عدد من المشروعات بها لازم نستغلها".





‎ناشد عضو مجلس النواب، بتفعيل مبادرات البنك المركزي في دعم العمال والمنشأت الفندقية وذلك من أجل تقديم مستوي خدمة متميز ورفع الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع .





‎اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.





‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية.



