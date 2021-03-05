"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل إلزام الشركات بقطعة أمان للبوتاجاز

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية في محافظة القاهرة، إن هيئة المواصفات والجودة أصدرت مواصفة ملزمة لكل المصانع المنتجة للبوتاجازت والبوتاجازات المستوردة من الخارج في مصر في عام 2017، إذ يجب أن يشمل البوتجاز أداة للأمان، بمعنى أن الشعلة إذا انطفأت لأي سبب من الأسباب يُفصل الغاز عن الشعلة تماما ولا يتم التسريب، متوقعًا عدم سحب البوتاجازات المخالفة، كما يمكن تركيب قطعة الأمان في البوتاجازات القديمة.





وأضاف هلال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد: "الاشتراطات نصت على وجود مروحة وثرموستات داخل الفرن لتوزيع الحرارة وحتى لا يكسر زجاج الفرن عند التسخين".





وتابع، أن بعض المصانع نفذت هذه المواصفات، والبعض الآخر لم ينفذها، فطلبت مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عامين بحجة وجود مخزون كبير، وأنها فقدت نحو 50% من حجم المبيعات، بالإضافة إلى وجود كميات من المواد الخام التي لا ينطبق عليها التعديل الجديد، معقبًا: "كل شيء ممكن يتعدل، ونحن نطالب بتطبيق المواصفة بشتى الطرق، قد نمنح مدة لـ6 أشهر بحد أقصى حتى تستورد تلك الشركات قطعة الأمان الناقصة، لأن البوتاجاز موجود في كل بيت مصري، فلو انطفأت عين البوتاجاز فجأة بسبب سقوط مياه أو لبن عليها قد يؤدي هذا إلى تسريب ينتج عنه كارثة كبرى في حال إشعال سيجارة مثلًا".



