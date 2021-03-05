طائرة الاتحاد تهزم هيئة القناة في الدوري الممتاز

استطاع اليوم الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري من الفوز علي فريق هيئة القناة بثلاثة اشواط مقابل شوط في اللقاء الذي اقيم علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية في الرابعة مساءا في اطار مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة .





وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-





الشوط الاول : 25 - 16 الاتحاد

الشوط الثاني : 25 - 21 القناة

الشوط الثالث : 25 - 13 الاتحاد

الشوط الرابع : 25 - 22 الاتحاد





ويواجه الفريق في المباراة القادمة فريق الجيش يوم الاثنين القادم علي صالة طلائع الجيش بالقاهرة في الرابعة عصرا .