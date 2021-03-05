طريقة تحضير عجينة الطعمية

مقادير عجينة طعمية :
نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل
خضرة متنوعة(كرات-جذور البصل الاخضر الخضراء-شبت-كزبرة بقدونس)
10 فصوص ثوم .
توابل(ملعقتين كبار ملح-شطة حسب الرغبة-نصف ملعقة فلفل اسمر-ملعقتين كزبرة مطحونة
-اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون) 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 بصلة متوسطة الحجم.
طريقة تحضير عجينة طعمية ...
صفّي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة و يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين و يصب في وعاء ؛بعد غسل و تقطيع الخضرة و البصل افرميهم في الكبة مع الثوم و باقي التوابل حتي تمام الفرم.
ضعي الخليط السابق علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتجانسا تماما تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك.
احفظيها في اكياس في الفريزر..
عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل طعمية بطاطس على النحو التالي:
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مقادير طعمية بطاطس
بقدونس
شبت
كزبرة خضراء
بيض
بصل
ثوم
دقيق
بيكنج صودا
ملح
زيت للقلي
كمون ناعم
سمسم محمص
للتقديم:
خبز بلدي
طريقة تحضير طعمية البطاطس...
-تخلط الطماطم المبشورة مع الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم والبيض والبيكنج صودا والدقيق والملح والكمون
-يشكل الخليط كأقراص ويضاف السمسم للوجه
-تقلى في الزيت وتقدم مع الخبز
طريقة تحضير طعمية بالبيض المسلوق..
اغسلي الفول جيدًا مع ربع الكميه بليله حمص واتركيه منقوعًا ليلة كاملة وغيري الماء عليه
صفيه جيدًا ثم وافرميه مع البصل والثوم والخٌضرة والفلفل الاخضر
اعجني الخليط بيديك وضعي عليه ملح وفلفل وكمون وسماق والبيكربونات
امسكي كل بيضة وشكلي حولها جزء من عجين الطعمية بما يغطيها تمامًا ثم اقليها