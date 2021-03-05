طريقة تحضير عجينة الطعمية

تعتبر طعمية من الأطباق الشهية وغير التقليدية أيضا، ويمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار بأسهل الخطوات وأقل المكونات. مقادير عجينة طعمية :

نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل

خضرة متنوعة(كرات-جذور البصل الاخضر الخضراء-شبت-كزبرة بقدونس)

10 فصوص ثوم .

توابل(ملعقتين كبار ملح-شطة حسب الرغبة-نصف ملعقة فلفل اسمر-ملعقتين كزبرة مطحونة

-اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون) 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 بصلة متوسطة الحجم.



طريقة تحضير عجينة طعمية ...

صفّي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة و يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين و يصب في وعاء ؛بعد غسل و تقطيع الخضرة و البصل افرميهم في الكبة مع الثوم و باقي التوابل حتي تمام الفرم.



ضعي الخليط السابق علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتجانسا تماما تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك.



احفظيها في اكياس في الفريزر..

عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة.







وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل طعمية بطاطس على النحو التالي:



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مقادير طعمية بطاطس

