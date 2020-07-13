بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طعمية بالحمص والنعناع .. فيديو

والنعناع من الأطباق الشهية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك على مائدة الافطار، ونقدم لك

طريقة عمل طعمية بالحمص والنعناع

من مطبخ

تعتبرالشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.