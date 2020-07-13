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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طعمية بالحمص والنعناع .. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:44 ص
طريقة عمل طعمية بالحمص
طريقة عمل طعمية بالحمص والنعناع
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هاجر هانئ
تعتبر الطعمية بالحمص والنعناع من الأطباق الشهية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك على مائدة الافطار، ونقدم لك طريقة عمل طعمية بالحمص والنعناع من مطبخ  الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير طعمية بالحمص والنعناع
2 كوب حمص  منقوع مفروم
بصل 
نعناع طازج  مفروم
كزبرة خضراء  مفرومة
بقدونس مفروم
شبت  مفروم
زنجبيل بودرة 
ثوم 
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم 
بيضة 
بابريكا 
ملح فلفل أسود 
حبة البركة 
زيت للقلي 

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طريقة تحضير طعمية بالحمص والنعناع
- يخلط الحمص مع النعناع والخضرة والتوابل والثوم والبصل والبيضة والملح والفلفل الأسود
- يضاف بيكربونات الصوديوم وتقلب
- تقدم الطعمية وتزين بالبقدونس المفروم


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