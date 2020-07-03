من غير زيادة وزن.. طريقة عمل طعمية دايت





وقت التحضير : 24 ساعة

وقت الطهي: 30 دقيقة لكل الكمية

تكفي الكمية لـ : 10 أشخاص



وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، انه لا يعني اتباع نظام غذائي صحي هو الحرمان من تناول الأطعمة التي تفضلها، ولكن علينا تناولها بطريقة صحية، وتحضيرها بمكونات بسيطة .



إقرأ ايضا | تعتبر الطعمية إحدى أكثر الأكلات انتشارا في مصر والوطن العربي، ولكن لا يمكن تناولها عند اتباع نظام رجيم، وذلك لما تحتويه من سعرات حرارة عالية بسبب قليها في الزيت، لذا سنقدم لكم طريقة سهلة و اقل في السعرات الحرارية تتناسب مع الرجيم.وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، انه لا يعني اتباع نظام غذائي صحي هو الحرمان من تناول الأطعمة التي تفضلها، ولكن علينا تناولها بطريقة صحية، وتحضيرها بمكونات بسيطة . حكاية أكلة.. الطعمية تتحول من تراث مصري إلى صراع عربى



وأضاف القيعي في تصريح لصدى البلد، انه يمكن تحضير طريقة عمل طعمية دايت بشكل صحي؛ حيث يمكن تناولها بأمان خلال فترة الرجيم، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة بسعرات حرارية اقل.



طريقة عمل الطعمية دايت



مكونات طريقة عمل طعمية دايت :



كيلو فول مدشوش

بصلة كبيرة

10 فصوص من الثوم

حزمة شبت

حزمة بقدونس

حزمة كزبرة خضراء

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملح

كمون

كزبرة

شطة حسب الرغبة





طريقة عمل طعمية دايت :



1- ينقع الفول في الماء ليلة كاملة.





2- في الكبه او محضرة الطعام يوضع البصل والثوم، ويفرم ثم يضاف الفول ثم الخضرة والتوابل.





3- يصب الخليط في وعاء، ويضاف اليه البيكنج صودا .



