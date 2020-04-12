ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعمية؟

يحيي الأقباط خلال هذا الأسبوع ذكرى الاحتفال بأسبوع الآلام بإقامة عدة طقوس من بينها تناول الطعمية .. فما تأثير هذا الطعام على الصحة.
قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، إن الطعمية تمتلك قدرا كبيرا جدا من العناصر الغذائية المفيدة وتشكل وجبة غذائية متكاملة عند تناولها مع العيش البلدي والسلطة الخضراء ولا تسبب أي أضرار إلا في حالة إعدادها بشكل خاطئ أو قليها في زيت استخدم عدة مرات.
وأوضح "سعيد" أن الطعمية تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين النباتي المهم لبناء الجسم كما تحتوى على مجموعة كبيرة ومهمة من الفيتامينات القادرة على حماية الجسم من مشكلات صحية عديدة مثل فيتامين Bوفيتامين K وفيتامين A.
وأضاف "سعيد" أن الطعمية تساعد على تعزيز الشعور بالطاقة والانتعاش، كما أنها توفر للجسم كمية كبيرة من الألياف الغذائية التى تقلل من احتمالات المعاناة من الإمساك، وسرطان القولون؛ وتساعد الجسم علي طرد السموم ، كما أنها تحتوى على بعض مضادات الأكسدة نتيجة إضافة الخضرة لها.
وأوضح "سعيد" أن الطعمية التي يتم إعدادها في المنزل بخضراوات طازجة ومكونات جيدة لاتشكل أي خطورة علي الصحة بل تمد الجسم بالكثير من الفوائد.