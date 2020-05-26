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طريقة عمل طعمية محشية ​بأسهل الخطوات .. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:18 ص
طعمية محشية ​
طعمية محشية ​
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هاجر هانئ
طعمية محشية ​من الأكلات الشعبية التى يعشق تناولها الكثير ويحرص البعض على شرائها من المطاعم و لكن فى ظل أنتشار فيروس كورونا، يمكنك إعداد و تحضير طعمية محشية من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير طعمية محشية ​:

فول مدشوش 
كرات بلدي 
بصل 
ثوم 
كزبرة خضراء 
بقدونس 
كمون 
ملح 
كزبرة ناشفة 
زيت سمسم 

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-للحشو:

بصل مكرمل 
بقدونس مفروم 
سجق مقطع صغير 
شطة 
هريسة 
كزبرة 
حب سمسم 

طريقة تحضير طعمية محشية:
 ​
انقعي الفول المدشوش في الماء مدة ليلة كاملة، أضيفي إليه الكمون والخضرة من كزبرة وبقدونس وكرات والكزبرة الجافة والبصل والثوم 
استخدمي المفرومة الكهربائية لفرمها تماما حتى تصبح لديك عجينة
شكِّليها على هيئة أقراص وضعي عليها سمسم من الوجهين واقليها في زيت غزير

لعمل الطعمية:

 افرمي الثوم مع بصل محمر وكمون وبقدونس مطحون، وأضيفيها لعجينة الطعمية، وشكليها على هيئة أصابع واقليها في زيت غزير ساخن
 تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة،  ثم تقلى في الزيت وتقدم.
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