أسرار تحضير طعمية مقرمشة بالمنزل

للطعمية أصول تحضير ليس فقط في عجينتها ولكن في طهيها وقليها لتكون مقرمشة وبمذاق لا يقاوم مثل المباعة في المطاعم، وحتى تتمكني من تحضيرها مثل الشيفات وأكبر المطاعم إليكِ كافة الأسرار التي تساعدك على تحضير طعمية مقرمشة بنصيحة الشيف نجلاء الشرشابي .



إضافات القرمشة

بعد اتمام تحضير عجينة الطعمية وقبل تسويتها يفضل إضافة نصف ملعقة صغيرة من النشا مع القليل من البيكربونات، حيث يعملان على جعل الطعمية هشة ومقرمشة، ولكن يجب الانتباه لمقدارهما دون زيادة حتى لا تجف بشدة أو يتغير مذاق الطعمية بزيادة هذه الإضافات.



درجة الحرارة

من الأفضل أن تترك عجينة الطعمية في درجة حرارة الغرفة فترة قبل قليها في الزيت، وهو ما يحافظ على جعلها مقرمشة، لهذا لا تطهى وهي باردة أو بها بقايا ثلج لأن هذا يعمل على تفككها.



الوجه

بعد تقسيم عجينة الطعمية لأقراص يجب أن يزين ووجهها بالسمسم والكزبرة الجافة، لأنهم من الإضافات التى تحافظ على قرمشة الطعمية وتعزيز مذاقها الخاص مثل الجاهزة في المطاعم.



الزيت

- يجب أن توضع الطعمية لتحمر في زيت ساخن وغزير، ولكن عند وضعها في الزيت يتم تهدئة النار قليلًا حتى تنضج جيدًا من الداخل، وتحافظ على قرمشتها مع الخارج.



التقديم

ترص الطعمية وهي ساخنة بجانب بعض وليس فوق بعض، أولًا حتى لا تصفي كل طعمية زيتها على الأخرى، ثانيًا لأن هذا يفقدها قرمشتها وقوامها بعد القلي.