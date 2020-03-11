هنفطر إيه.. طعمية بطريقة غير تقليدية

تقع النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاج إليها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.





طعمية بالحمص بالمقادير للشيف إلهام فتحى



1 كيلو حمص

نصف كيلو بصل مفروم

5

فصوص ثوم مفروم

1 حبة

فلفل حار "حسب الرغبة"

2

حزمة بقدونس مفروم

4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة باكينج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ربع

كوب نعناع مجفف

زيت للقلي





خطوات التحضير:-

نحضر وعاء كبير ونملؤه بالماء الساخن ،ثم نضيف له الحمص ،ونترك الحمص منقوع



نرفع الحمص من الماء ونتركه حتى يتصفى تمامًا ونحضر الكبة ونضع فيها الحمص، ونقوم بهرسه.

نضيف الثوم والبصل والبقدونس والنعناع والفلفل الحار للحمص في الكبة ونستمر في الفرم.

نتبل برش الملح والكمون والبهارات والبيكنج باودر ونكمل الفرم، حتى نحصل على عجينة طعمية الحمص

نشكل عجينة طعمية الحمص على شكل أقراص







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