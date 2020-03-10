طريقة جديدة لعمل دوناتس الدجاج

تقدم الشيف غادة التلي طريق عمل دوناتس الدجاج ،بمذاق لا يقاوم ومشهي وجديد وسريع لعمل وجبة غداء ،محببة لدي جميع أفراد الأسرة .

مقادير دوناتس الدجاج





صدور دجاج

بصل ابيض مكعبات

فصوص ثوم

بهارات

دجاج

كزبرة

بابريكا

جوزة الطيب

كمون

بقدونس

بطاطس مسلوقة و مهروسة

بيضة

ربع كوب حليب

زيت للقلي

نصف كوب دقيق

نصف كوب بقسماط









* في الكبة تفرم صدور الدجاج مع البصل والثوم





* تضاف الكزبرة والبابريكا وجوزة الطيب ثم تضاف البهارات





* تفرم حتى تصبح مثل العجينة ثم تضاف عليها البطاطس المهروسة





* يضاف الدقيق والنشا وبعد أن يصبح مثل العجينة تفرد في صينية مربعة مبطنة بورق من الزبدة ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تغمس في الدقيق



