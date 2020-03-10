طريقة جديدة لعمل دوناتس الدجاج

تقدم الشيف غادة التلي طريق عمل دوناتس الدجاج ،بمذاق لا يقاوم ومشهي وجديد وسريع لعمل وجبة غداء ،محببة لدي جميع أفراد الأسرة .
مقادير دوناتس الدجاج
صدور دجاج
بصل ابيض مكعبات
فصوص ثوم
بهارات
دجاج
كزبرة
بابريكا
جوزة الطيب
كمون
بقدونس
بطاطس مسلوقة و مهروسة
بيضة
ربع كوب حليب
زيت للقلي
نصف كوب دقيق
نصف كوب بقسماط
طريقة تحضير دوناتس الدجاج
* في الكبة تفرم صدور الدجاج مع البصل والثوم
* تضاف الكزبرة والبابريكا وجوزة الطيب ثم تضاف البهارات
* تفرم حتى تصبح مثل العجينة ثم تضاف عليها البطاطس المهروسة
* يضاف الدقيق والنشا وبعد أن يصبح مثل العجينة تفرد في صينية مربعة مبطنة بورق من الزبدة ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تغمس في الدقيق
* تقطع بقطاعة الدونتس ثم توضع تغمس في البيض ثم في البقسماط ثم تقلى في الزيت