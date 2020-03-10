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مرأة

طريقة جديدة لعمل دوناتس الدجاج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:57 ص
طريقة جديدة لعمل
طريقة جديدة لعمل دوناتس الدجاج
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريق عمل دوناتس الدجاج ،بمذاق لا يقاوم ومشهي وجديد وسريع لعمل وجبة غداء ،محببة لدي جميع أفراد الأسرة .
 
مقادير دوناتس الدجاج

صدور دجاج 
بصل ابيض مكعبات 
فصوص ثوم 
بهارات 
دجاج 
كزبرة 
بابريكا 
جوزة الطيب 
كمون 
بقدونس 
بطاطس مسلوقة و مهروسة 
بيضة 
ربع كوب حليب 
زيت للقلي 
نصف كوب دقيق 
نصف كوب بقسماط 

طريقة تحضير دوناتس الدجاج

* في الكبة تفرم صدور الدجاج مع البصل والثوم

* تضاف الكزبرة والبابريكا وجوزة الطيب ثم تضاف البهارات

* تفرم حتى تصبح مثل العجينة ثم تضاف عليها البطاطس المهروسة

* يضاف الدقيق والنشا وبعد أن يصبح مثل العجينة تفرد في صينية مربعة مبطنة بورق من الزبدة ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تغمس في الدقيق

* تقطع بقطاعة الدونتس ثم توضع تغمس في البيض ثم في البقسماط ثم تقلى في الزيت
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