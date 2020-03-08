سهلة وبسيطة.. أنواع وطريقة عمل المصابيب

وبدأ ربات البيوت فى عمل المصابيب فى المنازل كحلوى سهلة وسريعة فى صنعها ولا تكلف الكثير، ويقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة

وبدأ ربات البيوت فى عمل المصابيب فى المنازل كحلوى سهلة وسريعة فى صنعها ولا تكلف الكثير، ويقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة

المصابيب من الحلويات المفضلة والمرغوب فيها داخل الخليج، والوطن العربى، وسميت بهذا الإسم، لأنه يتم إعدادها فى الصاج، فهى تشبه إلى حد كبير الكريب الفرنسي، والبان كيك الأمريكي، كما تشبه قطعة القطايف أيضا.

المصابيب من الحلويات المفضلة والمرغوب فيها داخل الخليج، والوطن العربى، وسميت بهذا الإسم، لأنه يتم إعدادها فى الصاج، فهى تشبه إلى حد كبير الكريب الفرنسي، والبان كيك الأمريكي، كما تشبه قطعة القطايف أيضا.

طريقة عمل المصابيب

مقادير المصابيب :

دقيق أبيض - نصف كوب

دقيق أسمر - نصف كوب

بيض - 1

حليب بودرة - ملعقة كبيرة ونصف

خميرة - نصف ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر - نصف ملعقة صغيرة

ماء دافئ - كوب أو أكثر بحسب الحاجة

طريقة عمل المصابيب

1- أخلطي الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر في وعاء كبير.

2- أضيفي الخميرة، البايكنج باودر، الحليب والبيض.

3- إبدئي بخفق المكونات معًا ثمّ أضيفي تدريجيًا الماء.

4- أضيفي ما يكفي من الماء الدافئ مع الخفق حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة سائلة.

5- غطي عجينة المصابيب واتركي جانبًا لساعة من الوقت حتى تتخمر.

6- سخني مقلاة واسعة على النار وادهنيها بالقليل من الزيت.

7- خذي تباعًا مقدار صغير من العجين لتشكيل المصابيب.

8- قلبي المصابيب حتى تنضج من الجهتين.

9- كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين

طريقة عمل المصابيب بالدقيق الأبيض

المكوّنات:





أربع كوب من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

بيضتان.

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيلا.

ثلاث أرباع الكأس من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

القليل من الملح نصف كأس من الزيت النباتي.

كمية من الماء الفاتر حسب الحاجة.





طريقة عمل المصابيب بالدقيق الأبيض



نخلط جميع المكونات الجافة أولا فى أناء واسع وهذه المكونات هى الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والسكر والملح .

نضيف الفانيلا، والزيت، والبيض.

نخلط المكونات جيدًا.

نضيف الماء بكمية مناسبة للحصول على خليط من العجين ألى أن يصبح متجانس .

نترك خليط العجين جانبا حتى يرتاح.

نسخن قدر واسع على النار .

نبدء فى سكب خليط العجين حتي تتسكل المصابيب .

نقلب المصابيب حتى تتحمر من الجهتين.





طريقة عمل المصابيب من بدون بيض





المكونات:

كأس وربع من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

القليل من الملح.

كأس ونصف من الماء الفاتر.





طريقة عمل المصابيب بدون بيض :





نضع الزيت، والحليب البودرة، والسكر، والبيكنج باودر، والملح، والماء الفاتر في وعاء واسع.

نبدء بخلط المكونات التى تم وضعها فى الأناء مع بعضها البعض ونضيف الدقيق تدريجيا ،مع الاستمرار فى الخلط .

نترك الخليط حتى يتخمر

نسكب الخليط في مقلاة مدهونة بالزيت

نرش المصايب بالعسل أو السمن









طريقة عمل المصابيب بالخميرة :





مقادير المصابيب :





كأس من الدقيق الأسمر

. كأس من الدقيق الأبيض

. ملعقتان من الخميرة

. ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

. أربع ملاعق من السكر المطحون

. ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

. بيضتان

. رشة من الفانيلا

. ملعقة من البيكنج باودر

. القليل من الملح

. ثلاث كؤوس من الماء الفاتر





طريقة عمل المصابيب بالخميرة :







نضع البيض، والسكر، والفانيلا، في إناء الخلاط الكهربائي.

نبدء فى خلط المكونات جيدا الى ان يذاب السكر .

يضاف ، البيكنج باودر، والملح، والحليب البودرة.

ونستمر فى خلط جميع المكونات مع بعضها البعض فى الخلاط الكهربائى حتي يمزج الخليط .

نذوب الخميرة في الماء الفاتر، ثم نضيف القليل من السكر، ونتركها لبضع دقائق.

بعد ترك الخليط نضيف الدقيق الأبيض، والدقيق الأسمر إلى الخليط.

ونكرر عملية الخلط بالخلاط الكهربائى حتي نحصل على عجينة سائلة .

نضيف الخميرة ،ثم نترك الخليط لمدة عشرة دقائق حتى تتخمر.

نضع الزيت في مقلاة، و نسخن الزيت. نسكب العجينة في المقلاة بقدر ملعقة كبيرة.

نقلب العجينة حتى يشقر لونها.